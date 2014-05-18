Menu
6.4 IMDb Rating: 6.3
Jauja

Jauja

Jauja 18+
Synopsis

A father and daughter journey from Denmark to an unknown desert that exists in a realm beyond the confines of civilization.
Jauja - fragment 2
Jauja  fragment 2
Country Argentina / Denmark / France / Mexico / USA / Germany / Brazil / Netherlands
Runtime 1 hour 48 minutes
Production year 2014
Online premiere 20 March 2015
World premiere 18 May 2014
Release date
18 May 2014 Russia 16+
27 November 2014 Argentina
25 June 2015 Brazil
5 July 2015 Czechia
22 April 2015 France
4 April 2015 Hong Kong
18 May 2014 Kazakhstan
12 December 2014 Spain
13 November 2015 Turkey
18 May 2014 Ukraine
Budget 3,000,000 ARS
Worldwide Gross $1,253,774
Production 4L, ARTE, Bananeira Filmes
Also known as
Jauja, Hayal Ülkesi, Jauja - Das verschwundene Paradies, Jauja: Raj na zemlji, Land of Plenty, Untitled Lisandro Alonso Project, Страна Благоденствия, Хауха, 約束の地, 走出安樂鄉
Director
Lisandro Alonso
Cast
Viggo Mortensen
Viggo Mortensen
Diego Román
Ghita Nørby
Ghita Nørby
Mariano Arce
Viilbjørk Malling Agger
Cast and Crew
Film rating

6.4
15 votes
6.3 IMDb
Jauja - fragment 2
Jauja Fragment 2
Jauja - fragment 1
Jauja Fragment 1
Stills
