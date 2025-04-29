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Poster of Two Gentlemen of Verona
7.3
Kinoafisha Films Two Gentlemen of Verona
7.3

Two Gentlemen of Verona

, 2014
Two Gentlemen of Verona
Great Britain / Theatrical / 18+
Poster of Two Gentlemen of Verona
7.3

Cast

Mark Arends
Mark Arends
Proteus
Michael Marcus
Pearl Chanda
Julia
Sarah MacRae
Silvia
Jonny Glynn
Duke of Milan
Leigh Quinn
Elliot Barnes-Worrell
Outlaw
Martin Bassindale
Speed
Nicholas Gerard-Martin
Turio
Robert Gilbert
Outlaw
Molly Gromadzki
Outlaw
Molly Gromadzki
Outlaw
Director Simon Godwin, Robin Lough
Writer William Shakespeare
Composer Michael Bruce
Cast and Crew

Film details

Country Great Britain
Runtime 2 hours 22 minutes
Production year 2014
Production Royal Shakespeare Company, Royal Shakespeare Company
Also known as
The Two Gentlemen of Verona, Royal Shakespeare Company: The Two Gentlemen of Verona, RSC Live: Two Gentlemen of Verona, RSC Live: The Two Gentlemen of Verona

Film rating

7.3
Rate 11 votes
7.5 IMDb
Updated 29 April 2025
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