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Poster of Stavka na lyubov
4.5
Stavka na lyubov - Trailer 1
Kinoafisha Films Stavka na lyubov
4.5

Stavka na lyubov

, 2015
Stavka na lyubov
Russia / Romantic, Comedy / 18+
Trailers
Poster of Stavka na lyubov
4.5
Stavka na lyubov - Trailer 1
Stavka na lyubov  Trailer 1

Cast

Hovhannes Azoyan
Hovhannes Azoyan
David
Andrey Burkovskiy
Andrey Burkovskiy
Kostya
Katerina Shpitsa
Katerina Shpitsa
Aleksey Gorbunov
Aleksey Gorbunov
Yan Tsapnik
Yan Tsapnik
Vadim Andreev
Vadim Andreev
Boris Fedorovich Skvortsov
Olga Tumaykina
Olga Tumaykina
Aleksandr Revva
Aleksandr Revva
Dmitry Khrustalev
Dmitry Khrustalev
Alla Mikheeva
Alla Mikheeva
Al Burke
Officer O'Brien
Elena Chin
Police Officer
Director Artyom Mikhalkov
Writer Aleksey Lyaporov, Supen Mkrtchyan
Composer Ivan Kanaev, Aleksey Massalitinov
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 35 minutes
Production year 2015
World premiere 11 February 2016
Release date
11 February 2016 Russia Централ Партнершип 16+
11 February 2016 Belarus
11 February 2016 Kazakhstan
11 February 2016 Ukraine
Worldwide Gross $387,143
Production Yellow, Black & White
Also known as
Stavka na lyubov, Betting on Love, Залог за любов, Ставка на любовь, Miser sur l'amour

Film rating

4.5
Rate 13 votes
4.3 IMDb
Place in the rating
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