Cast
Elena Chin
Police Officer
Cast and Crew
Writer
Aleksey Lyaporov, Supen Mkrtchyan
Composer
Ivan Kanaev, Aleksey Massalitinov
Film details
Country
Russia
Runtime
1 hour 35 minutes
Production year
2015
World premiere
11 February 2016
Release date
|11 February 2016
|Russia
| Централ Партнершип
|16+
|11 February 2016
|Belarus
|
|
|11 February 2016
|Kazakhstan
|
|
|11 February 2016
|Ukraine
|
|
Worldwide Gross
$387,143
Production
Yellow, Black & White
Also known as
Stavka na lyubov, Betting on Love, Залог за любов, Ставка на любовь, Miser sur l'amour