Seventy One
Poster of Seventy One
7.2 IMDb Rating: 7.2
Seventy One

Seventy One

71 18+
Synopsis

In 1971, a young and disorientated British soldier is accidentally abandoned by his unit following a riot on the deadly streets of Belfast.

Seventy One - trailer
Seventy One  trailer
Country Great Britain
Runtime 1 hour 40 minutes
Production year 2014
Online premiere 3 August 2014
World premiere 7 February 2014
Release date
7 February 2014 Russia 18+
18 December 2014 Denmark
30 January 2015 Estonia
28 November 2014 Finland
5 November 2014 France
10 October 2014 Great Britain
16 October 2014 Greece
4 June 2015 Hong Kong
10 October 2014 Ireland
9 July 2015 Italy
1 August 2015 Japan
7 February 2014 Kazakhstan
6 November 2014 Kuwait
16 January 2015 Latvia
21 November 2014 Lithuania
10 October 2014 Netherlands
28 November 2014 Norway
8 October 2015 Portugal
21 July 2016 South Korea
23 January 2015 Spain
10 October 2014 Sweden
4 April 2015 Turkey
7 February 2014 Ukraine
MPAA R
Worldwide Gross $3,062,178
Production Film4, British Film Institute (BFI), Screen Yorkshire
Also known as
'71, 71, '71: Hinter feindlichen Linien, 1971-ieji, 71: Esquecido em Belfast, 71: Pēdējais kareivis, 71: Tears of Belfast, 71年, Bag fjendens linjer, Belfast, Seventy One, Seventy-one, Sobreviviendo, W potrzasku. Belfast '71, ベルファスト71, 暴亂夜, 迷失1971
Director
Yann Demange
Cast
Jack O'Connell
Sean Harris
Sam Reid
Paul Anderson
Sam Hazeldine
Cast and Crew
