6.1 IMDb Rating: 6
Kinoafisha Films Waiting for the Barbarians

Waiting for the Barbarians

Waiting for the Barbarians 18+
Waiting for the Barbarians - trailer
Waiting for the Barbarians  trailer
Country USA
Runtime 1 hour 52 minutes
Production year 2020
Online premiere 7 August 2020
World premiere 6 September 2019
Release date
30 July 2020 Russia Парадиз 18+
6 September 2019 Denmark 15
24 September 2020 Italy
15 July 2021 Portugal
6 September 2019 Sweden 15
6 September 2019 USA
13 August 2020 Ukraine
Budget €15,362,000
Worldwide Gross $764,815
Production Iervolino & Lady Bacardi Entertainment (ILBE), Ithaca Pictures
Also known as
Waiting for the Barbarians, Esperando a los bárbaros, A barbárokra várva, À Espera dos Bárbaros, Barbarları Beklerken, Barbarų belaukiant, Čekajući barbare, Czekając na barbarzyńców, Dar Entezaar e Barbarha, Esperando os Bárbaros, Warten auf die Barbaren, Περιμένοντας τους βάρβαρους, В ожидании варваров, В очакване на варварите, В очікуванні варварів, 바바리안, 野蠻真相
Director
Cast
Johnny Depp
Robert Pattinson
Mark Rylance
Harry Melling
Greta Scacchi
Cast and Crew
Film rating

6.1
Rate 15 votes
6 IMDb
Write review
Film Reviews
irabella-96 23 August 2020, 10:17
Гениально!!!
Начало немного нудновато...
И в целом фильм не для развлечения, он "для подумать".
Империализм во всей его красе.… Read more…
Waiting for the Barbarians - trailer
Waiting for the Barbarians Trailer
Waiting for the Barbarians - trailer in russian
Waiting for the Barbarians Trailer in russian
Stills
