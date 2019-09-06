Country USA

Runtime 1 hour 52 minutes

Production year 2020

Online premiere 7 August 2020

World premiere 6 September 2019

Budget €15,362,000

Worldwide Gross $764,815

Production Iervolino & Lady Bacardi Entertainment (ILBE), Ithaca Pictures

Also known as

Waiting for the Barbarians, Esperando a los bárbaros, A barbárokra várva, À Espera dos Bárbaros, Barbarları Beklerken, Barbarų belaukiant, Čekajući barbare, Czekając na barbarzyńców, Dar Entezaar e Barbarha, Esperando os Bárbaros, Warten auf die Barbaren, Περιμένοντας τους βάρβαρους, В ожидании варваров, В очакване на варварите, В очікуванні варварів, 바바리안, 野蠻真相