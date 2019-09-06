ProductionIervolino & Lady Bacardi Entertainment (ILBE), Ithaca Pictures
Also known as
Waiting for the Barbarians, Esperando a los bárbaros, A barbárokra várva, À Espera dos Bárbaros, Barbarları Beklerken, Barbarų belaukiant, Čekajući barbare, Czekając na barbarzyńców, Dar Entezaar e Barbarha, Esperando os Bárbaros, Warten auf die Barbaren, Περιμένοντας τους βάρβαρους, В ожидании варваров, В очакване на варварите, В очікуванні варварів, 바바리안, 野蠻真相
Начало немного нудновато...
И в целом фильм не для развлечения, он "для подумать".
Империализм во всей его красе.… Read more…