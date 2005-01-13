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Poster of Midnight Cowboy
7.3
Kinoafisha Films Midnight Cowboy
7.3

Midnight Cowboy

, 1969
Midnight Cowboy
USA / Drama / 18+
Poster of Midnight Cowboy
7.3

Synopsis

A naive hustler travels from Texas to New York to seek personal fortune but, in the process, finds himself a new friend.

Cast

Jon Voight
Jon Voight
Joe Buck
Dustin Hoffman
Dustin Hoffman
Ratso
Sylvia Miles
Cass
John McGiver
Mr. O'Daniel
Brenda Vaccaro
Brenda Vaccaro
Shirley
Barnard Hughes
Towny
Ruth White
Sally Buck
Jennifer Salt
Annie
Gilman Rankin
Woodsy Niles
Gary Owens
Little Joe
Director John Schlesinger
Writer Waldo Salt, James Leo Herlihy
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 53 minutes
Production year 1969
Online premiere 13 January 2005
World premiere 25 May 1969
Release date
29 January 1970 Argentina
16 June 1969 Brazil
25 May 1969 Canada
19 December 1969 Denmark
7 November 1969 Finland
14 October 1969 France
17 July 1969 Germany
29 July 1969 Great Britain
31 July 2025 Greece
6 March 1975 Hungary 18
29 July 1969 Ireland
21 October 1969 Italy
9 October 1969 Japan R18+
23 April 1970 Mexico
20 November 1969 Netherlands
26 December 1969 Norway
1 September 1973 Poland 18
2 January 1970 Portugal
20 October 1975 South Korea 18
13 September 1975 Spain
25 May 1969 Sweden 15
25 May 1969 Turkey
1 January 1971 USA
Budget $3,600,000
Worldwide Gross $44,803,806
Production Jerome Hellman Productions, Florin Productions
Also known as
Midnight Cowboy, Perdidos en la noche, Asphalt-Cowboy, Cowboy de medianoche, Macadam cowboy, Ponoćni kauboj, Polnočni kavboj, Polnočný kovboj, Půlnoční kovboj, Полноќен каубој, Полуночный ковбой, Asfalt-cowboy, Cowboy de mitjanit, Cowboy-ul de la miezul nopţii, Cowboyul de la miezul nopţii, Đi Tìm Vận May, Éjféli cowboy, Gece Yarısı Kovboyu, Kaboy-e nimeshab, Keskiyön cowboy, Kesköine kauboi, Mayonaka no kâbôi, Nocny kowboj, Nocny Kowboy, O cow boy tou mesonyktiou, O Cowboy da Meia-Noite, O cowboy tou mesonyhtiou, Perdidos na Noite, Un uomo da marciapiede, Vidurnakčio kaubojus, Ο καουμπόι του μεσονυχτίου, Опівнічний ковбой, Поноћни каубој/Ponoćni kauboj, Среднощен каубой, मिडनाइट काउबॉय, 午夜牛郎, 真夜中のカーボーイ, Polnocný Kovboj, Vaquero de Medianoche, คาวบอยตกอับย่ำกรุง, 미드나이트 카우보이, 미드나잇 카우보이

Film rating

7.3
Rate 15 votes
7.8 IMDb
Listen to the
soundtrack Midnight Cowboy
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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