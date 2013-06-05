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Poster of La fille du 14 juillet
6.4
La fille du 14 juillet - Trailer
Kinoafisha Films La fille du 14 juillet
6.4

La fille du 14 juillet

, 2013
aFille de 14 Juillet
France / Comedy / 18+
Trailers
Poster of La fille du 14 juillet
6.4
La fille du 14 juillet - Trailer
La fille du 14 juillet  Trailer

Synopsis

Hector, who met Truquette at the Louvre on July 14, has only one concern since then: seduce this girl. The best way to do so is by taking her to the sea. Pator, his friend, is accompanying him along with Truquette's girlfriend, Charlotte.

Cast

Vimala Pons
Truquette
Grégoire Tachnakian
Hector
Thomas Schmitt
Bertier
Philippe Gouin
Marcello
Lucie Borleteau
Lucie Borleteau
Gretchen
Vincent Macaigne
Vincent Macaigne
Pator
Marie-Lorna Vaconsin
Charlotte
Serge Trinquecoste
Docteur Placenta
Estéban
Julot
Pierre Méréjkowsky
Chamboule-Tout
Director Antonin Peretjatko
Writer Antonin Peretjatko, Emmanuel Lautréamont, Patrick Chaize, Luc Catania
Composer Thomas de Pourquery, Julien Roig
Cast and Crew

Film details

Country France
Runtime 1 hour 28 minutes
Production year 2013
World premiere 5 June 2013
Release date
5 June 2013 France
18 July 2014 Spain
Worldwide Gross $28,104
Production Ecce Films, Région Midi-Pyrénées, La Région Île-de-France
Also known as
La Fille du 14 juillet, The Rendez-Vous of Déjà-Vu, A júliusi randevú, A Rapariga de 14 de Julho, Blondine, brunete ir karinis paradas, La chica del 14 de julio, Spotkałem ją 14 lipca, To koritsi tis epanastasis, Девушка 14 июля, 似曾相识的约会

Film rating

6.4
Rate 15 votes
6.3 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 12 November 2020

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La fille du 14 juillet - Trailer
La fille du 14 juillet Trailer
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