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Poster of Fool's Day
5.2
Fool's Day - Trailer
Kinoafisha Films Fool's Day
5.2

Fool's Day

, 2014
Den duraka
Russia / Comedy, Adventure / 18+
Trailers
Poster of Fool's Day
5.2
Fool's Day - Trailer
Fool's Day  Trailer

Cast

Aleksey Vesyolkin
Aleksey Vesyolkin
Van'ka
Aleksandr Vorobyov
Aleksandr Vorobyov
Mahov
Aleksandr Lykov
Aleksandr Lykov
Sergei Sergeevich
Svetlana Chuykina
Svetlana Chuykina
Olga
Sergey Udovik
Sergey Udovik
Sergey Belyayev
Sergey Belyayev
Igor Kistol
Anton Vasilyev
Anton Vasilyev
Borovik
Antonina Divina
Antonina Divina
Masha
Vladimir Markin
Comeo
Director Aleksandr Baranov
Writer Aleksandr Baranov, Arkadiy Kazantsev, Syuzanna Muazen
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 2014
World premiere 13 November 2014
Release date
13 November 2014 Russia Bazelevs Distribution 16+
13 November 2014 Belarus
13 November 2014 Kazakhstan
25 December 2014 USA
13 November 2014 Ukraine
Budget $2,000,000
Worldwide Gross $1,762,945
Also known as
Den duraka, Fool's Day, Kvailio diena, Lollidel veab, Muļķa diena, День дурака, April Fool's Day

Film rating

5.2
Rate 13 votes
4.6 IMDb
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