Cast
Cast and Crew
Director
Aleksandr Baranov
Writer
Aleksandr Baranov, Arkadiy Kazantsev, Syuzanna Muazen
Film details
Country
Russia
Runtime
1 hour 30 minutes
Production year
2014
World premiere
13 November 2014
Release date
|13 November 2014
|Russia
| Bazelevs Distribution
|16+
|13 November 2014
|Belarus
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|13 November 2014
|Kazakhstan
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|25 December 2014
|USA
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|13 November 2014
|Ukraine
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Budget
$2,000,000
Worldwide Gross
$1,762,945
Also known as
Den duraka, Fool's Day, Kvailio diena, Lollidel veab, Muļķa diena, День дурака, April Fool's Day