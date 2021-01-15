Menu
Aleksandr Vorobev
Aleksandr Vorobev

Date of Birth
14 February 1962
Age
58 years old
Zodiac sign
Aquarius
Date of death
15 January 2021
Occupation
Actor

Popular Films

The Admiral 7.3
The Admiral (2008)
The Factory 7.1
The Factory (2018)
Sem par nechistykh 6.8
Sem par nechistykh (2018)

Filmography

Genre
Year
Komanda MATCh
Children's, Family, Comedy, Sport 2022, Russia
MULT v kino 131. Druzhba - eto glavnoye!
Children's, Short, Adventure, Family 2021, Russia
Igra na vyzhivanie
Thriller, Adventure 2020, Russia
Gold Diggers
Drama, Thriller 2019, Russia
The Factory 7.1
Drama 2018, Russia / France
Sem par nechistykh 6.8
Drama, War, Adventure 2018, Russia
Vtoroe zrenie
Detective 2017, Russia
Dzhoker 2. Operaciya «Kapkan»
Action, Crime 2016, Russia
Battery Number One 6.3
Drama, War 2015, Russia
Fool's Day 5.2
Comedy, Adventure 2014, Russia
Cena zhizni
Detective 2013, Russia
Metod Freyda
Drama, Crime, Mystery 2013, Russia
Proverka na lyubov 2.9
Romantic 2013, Russia
Leto volkov
Drama, War 2011, Russia
Dzhoker
Action 2010, Russia
Zolotaya rybka v gorode N 5.9
Fantasy, Children's 2010, Russia
Ischeznuvshie
Drama, War 2009, Russia
The Irony of Fate 2 5.9
Comedy, Romantic 2008, Russia
Posle zhizni 3.3
Drama, Mystery 2008, Russia
The Admiral 7.3
Drama, Biography, History 2008, Russia
6.3
Drama 2007, Russia
Uchastok
Comedy, Romantic, Detective 2003, Russia
Semero soldatikov 6.6
Family 1982, USSR
