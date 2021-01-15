Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
About
Filmography
Aleksandr Vorobev
Kinoafisha
Persons
Aleksandr Vorobev
Aleksandr Vorobev
Date of Birth
14 February 1962
Age
58 years old
Zodiac sign
Aquarius
Date of death
15 January 2021
Occupation
Actor
Popular Films
7.3
The Admiral
(2008)
7.1
The Factory
(2018)
6.8
Sem par nechistykh
(2018)
Filmography
Genre
All
Action
Adventure
Biography
Children's
Comedy
Crime
Detective
Drama
Family
Fantasy
History
Mystery
Romantic
Short
Sport
Thriller
War
Year
All
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2011
2010
2009
2008
2007
2003
1982
All
23
Films
12
TV Shows
11
Director
2
Actor
21
Writer
1
Komanda MATCh
Children's, Family, Comedy, Sport
2022, Russia
MULT v kino 131. Druzhba - eto glavnoye!
MULT v kino 131. Druzhba - eto glavnoye!
Children's, Short, Adventure, Family
2021, Russia
Watch trailer
Igra na vyzhivanie
Thriller, Adventure
2020, Russia
Gold Diggers
Drama, Thriller
2019, Russia
7.1
The Factory
Zavod
Drama
2018, Russia / France
Watch trailer
6.8
Sem par nechistykh
Sem par nechistykh
Drama, War, Adventure
2018, Russia
Watch trailer
Vtoroe zrenie
Detective
2017, Russia
Dzhoker 2. Operaciya «Kapkan»
Action, Crime
2016, Russia
6.3
Battery Number One
Edinichka
Drama, War
2015, Russia
Watch trailer
5.2
Fool's Day
Den duraka
Comedy, Adventure
2014, Russia
Watch trailer
Cena zhizni
Detective
2013, Russia
Metod Freyda
Drama, Crime, Mystery
2013, Russia
2.9
Proverka na lyubov
Proverka na lyubov
Romantic
2013, Russia
Leto volkov
Drama, War
2011, Russia
Dzhoker
Action
2010, Russia
5.9
Zolotaya rybka v gorode N
Zolotaya rybka v gorode N
Fantasy, Children's
2010, Russia
Watch trailer
Ischeznuvshie
Drama, War
2009, Russia
5.9
The Irony of Fate 2
Ironiya sudby. Prodolzhenie
Comedy, Romantic
2008, Russia
Watch trailer
3.3
Posle zhizni
Posle zhizni
Drama, Mystery
2008, Russia
Watch trailer
7.3
The Admiral
Admiral
Drama, Biography, History
2008, Russia
Watch trailer
6.3
Nietzsche v Rossii
Nietzsche v Rossii
Drama
2007, Russia
Uchastok
Comedy, Romantic, Detective
2003, Russia
6.6
Semero soldatikov
Semero soldatikov
Family
1982, USSR
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree