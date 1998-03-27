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Poster of Meet the Deedles
5.5
Kinoafisha Films Meet the Deedles
5.5

Meet the Deedles

, 1998
Meet the Deedles
USA / Sport, Family, Comedy / 18+
Poster of Meet the Deedles
5.5

Synopsis

Two surfers end up as Yellowstone park rangers and have to stop a former ranger who is out for revenge.

Cast

Paul Walker
Paul Walker
Phil Deedle
Robert Englund
Robert Englund
Nemo
John Ashton
Capt. Douglas Pine
Dennis Hopper
Dennis Hopper
Frank Slater
M.C. Gainey
M.C. Gainey
Major Flower
Steve Van Wormer
Stew Deedle
A. J. Langer
Lt. Jesse Ryan
Eric Braeden
Eric Braeden
Elton Deedle
Richard Lineback
Crabbe
Ana Gasteyer
Mel
Director Steve Boyum
Writer Jim Herzfeld
Composer Steve Bartek
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 33 minutes
Production year 1998
Online premiere 6 April 2001
World premiere 27 March 1998
Release date
27 March 1998 USA
MPAA PG
Budget $24,000,000
Worldwide Gross $4,356,216
Production DIC Entertainment, Peak Productions, Walt Disney Pictures
Also known as
Meet the Deedles, Bröderna Deedles, Deedles - Die Surfer mit dem Brett vorm Kopf, Fratii Deedle, Lynch the Deedles, Mellizos en apuros, Não Façam Ondas, Ökörikrek, Os Irmãos Id & Ota, Postrzelone bliźniaki, Road Trip ins Chaos, Superfusi di testa, Szaleni bracia Deedle, The Deedles, Vaya par de idiotas, Vaya par de locos, Voici les Deedle, Voici les Deedles, Τα βλακόμουτρα, Вместе с Дидлами, Разом із Дідлами, Roadtrip ins Chaos

Film rating

5.5
Rate 10 votes
4.2 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 

Quotes

Major Flower But even a skinny squirrel would make a nice fur jock-strap.
Phil Deedle Well that makes sense...
Stew Deedle Since squirrels hide nuts! Thank you! I'll be here all week!
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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