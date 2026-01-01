Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Films Burton and Taylor Burton and Taylor Awards

Awards and nominations of Burton and Taylor 2014

Golden Globes, USA 2014 Golden Globes, USA 2014
Best Performance by an Actress in a Miniseries or a Motion Picture Made for Television
Nominee
Primetime Emmy Awards 2014 Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Movie
Nominee
BAFTA Awards 2014 BAFTA Awards 2014
Leading Actor
Nominee
 Leading Actress
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2014 Screen Actors Guild Awards 2014
Outstanding Performance by a Female Actor in a Television Movie or Miniseries
Nominee
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Buratino
Buratino
2026, Russia, Family, Adventure
Prostokvashino
Prostokvashino
2026, Russia, Adventure, Family
Diabolic
Diabolic
2025, Australia, Horror
Yolki 12
Yolki 12
2025, Russia, Comedy, Adventure, Family
Tri bogatyrya i svet klinom
Tri bogatyrya i svet klinom
2025, Russia, Animation, Adventure, Family
Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc
Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
Za Palycha! 2
Za Palycha! 2
2026, Russia, Comedy
Now You See Me 3
Now You See Me 3
2025, USA, Crime, Thriller
Father Mother Sister Brother
Father Mother Sister Brother
2025, USA, Drama
CrazyMinded
CrazyMinded
2025, Italy, Comedy
Traction Park Massacre
Traction Park Massacre
2025, USA, Horror
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more