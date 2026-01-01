Меню
Киноафиша Фильмы Бертон и Тэйлор Награды и номинации фильма Бертон и Тэйлор

Награды и номинации фильма Бертон и Тэйлор 2014

Золотой глобус 2014
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Movie
Номинант
BAFTA 2014
Лучшая мужская роль
Номинант
 Лучшая женская роль
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2014
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Номинант
