Poster of Emotional Arithmetic
Рейтинги
6.1 IMDb Rating: 6.1
2 posters
Kinoafisha Films Emotional Arithmetic

Emotional Arithmetic

Emotional Arithmetic 18+
Country Canada
Runtime 1 hour 39 minutes
Production year 2007
World premiere 15 September 2007
Release date
18 April 2008 Canada
MPAA PG-13
Budget $6,800,000
Worldwide Gross $887,065
Production Productions Bleu Blanc Rouge, Triptych Media, Arithmetic Ontario Productions
Also known as
Emotional Arithmetic, Aritmética Emocional, Arytmetyka uczuć, Autumn Hearts: A New Beginning, Érzelmi számtan, Heshbon nefesh, Kærlighedens ubrydelige bånd, L'automne de mes souvenirs, Καρδιές του φθινοπώρου, Емоционална аритметика, Эмоциональная арифметика, 巴黎心楓葉情, 情感算术
Director
Paolo Barzman
Cast
Susan Sarandon
Susan Sarandon
Christopher Plummer
Christopher Plummer
Gabriel Byrne
Gabriel Byrne
Roy Dupuis
Roy Dupuis
Max von Sydow
Max von Sydow
Cast and Crew
Film rating

6.1
Rate 11 votes
6.1 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Quotes
Timmy Winters This is stupid.
Benjamin Winters Why?
Timmy Winters Because you're not supposed to separate the yolks from the whites. That's not why eggs were invented.
