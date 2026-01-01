Menu
Poster of Boeing, Boeing
6.5 IMDb Rating: 6.4
Boeing, Boeing

Boeing, Boeing

Boeing (707) Boeing (707) 18+
Synopsis

A friend visits his philandering friend just as that man's scheme of being secretly simultaneously engaged to three flight attendants goes awry.
Country USA
Runtime 1 hour 43 minutes
Production year 1965
World premiere 22 December 1965
Release date
1 February 1966 Austria 12
1 January 1967 Brazil
18 February 1966 Germany
22 December 1965 Spain 7
22 December 1965 USA
Budget $2,200,000
Production Wallis-Hazen
Also known as
Boeing, Boeing, Boeing Boeing, Boeing-Boeing, Boing Boing, Boeing Boeing - vi flyger i luften, Boeing, Boeing!, Çapkınlar kralı, En pige i sengen er bedre end tre i luften, Koritsia ston aera, Lentävät morsiamet, Боинг-Боинг, ボーイング・ボーイング
Director
John Rich
Cast
Tony Curtis
Jerry Lewis
Dany Saval
Christiane Schmidtmer
Suzanna Leigh
Film rating

6.5

6.5
13 votes
6.4 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
