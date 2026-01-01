A friend visits his philandering friend just as that man's scheme of being secretly simultaneously engaged to three flight attendants goes awry.
CountryUSA
Runtime1 hour 43 minutes
Production year1965
World premiere22 December 1965
Release date
1 February 1966
Austria
12
1 January 1967
Brazil
18 February 1966
Germany
22 December 1965
Spain
7
22 December 1965
USA
Budget$2,200,000
ProductionWallis-Hazen
Also known as
Boeing, Boeing, Boeing Boeing, Boeing-Boeing, Boing Boing, Boeing Boeing - vi flyger i luften, Boeing, Boeing!, Çapkınlar kralı, En pige i sengen er bedre end tre i luften, Koritsia ston aera, Lentävät morsiamet, Боинг-Боинг, ボーイング・ボーイング