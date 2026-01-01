Menu
5.3 IMDb Rating: 5.2
A Change of Seasons

A Change of Seasons

A Change of Seasons 18+
Synopsis

Marriage takes a sour turn when a middle-aged husband falls for a young and sexy woman. Things get even more complicated when his wife starts a hot affair with a young lover of her own.
Country USA
Runtime 1 hour 38 minutes
Production year 1980
World premiere 1 December 1980
Release date
1 December 1980 Russia 18+
20 February 1981 Germany
1 December 1980 Kazakhstan
1 December 1980 USA
1 December 1980 Ukraine
MPAA R
Production Film Finance Group, Polyc International BV, Twentieth Century Fox
Also known as
A Change of Seasons, Sólo para adultos, 4 στο ίδιο κρεβάτι, A Aluna e o Professor, Amantes em Família, Changement de saisons, Consenting Adults, Forandring fryder, Günün Kadını, In amore si cambia, Jahreszeiten einer Ehe, LOVEシーズン, Luvatonta flirttiä, Sezonų kaita, Snacka om vänsterprassel!, Vaihtelu virkistää, Zmiana pór roku, Να γδυθώ ή θα με γδύσεις?, Смена сезонов, Смяна на сезоните
Director
Richard Lang
Noel Black
Cast
Shirley MacLaine
Shirley MacLaine
Anthony Hopkins
Anthony Hopkins
Bo Derek
Michael Brandon
Cast and Crew
Film rating

5.3
15 votes
5.2 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
