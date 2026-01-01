Marriage takes a sour turn when a middle-aged husband falls for a young and sexy woman. Things get even more complicated when his wife starts a hot affair with a young lover of her own.
CountryUSA
Runtime1 hour 38 minutes
Production year1980
World premiere1 December 1980
Release date
1 December 1980
Russia
18+
20 February 1981
Germany
1 December 1980
Kazakhstan
1 December 1980
USA
1 December 1980
Ukraine
MPAAR
ProductionFilm Finance Group, Polyc International BV, Twentieth Century Fox
Also known as
A Change of Seasons, Sólo para adultos, 4 στο ίδιο κρεβάτι, A Aluna e o Professor, Amantes em Família, Changement de saisons, Consenting Adults, Forandring fryder, Günün Kadını, In amore si cambia, Jahreszeiten einer Ehe, LOVEシーズン, Luvatonta flirttiä, Sezonų kaita, Snacka om vänsterprassel!, Vaihtelu virkistää, Zmiana pór roku, Να γδυθώ ή θα με γδύσεις?, Смена сезонов, Смяна на сезоните