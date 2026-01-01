Poster of Crocodile Dundee II
5.7
5.7

Crocodile Dundee II

, 1988
Crocodile Dundee II
USA, Australia / Adventure, Comedy, Action / 18+
Poster of Crocodile Dundee II
5.7

Synopsis

Australian outback expert protects his New York love from gangsters who've followed her down under.

Cast

Paul Hogan
Paul Hogan
Linda Kozlowski
Linda Kozlowski
John Meillon
Ernie Dingo
Steve Rackman
Gerry Skilton
Director John Cornell
Writer Paul Hogan, Brett Hogan
Composer Peter Best
Cast and Crew

Film details

Country USA / Australia
Runtime 1 hour 48 minutes
Production year 1988
World premiere 19 May 1988
Release date
20 May 1988 Russia 6+
23 February 1989 Australia
16 December 1988 Brazil 12
15 July 1988 Denmark
25 October 1988 France
11 August 1988 Germany
23 June 1988 Great Britain
24 June 1988 Ireland PG
25 October 1988 Italy
6 August 1988 Japan
20 May 1988 Kazakhstan
15 September 1988 Mexico
7 July 1988 Netherlands
11 July 1988 Spain
8 July 1988 Sweden 15
22 October 1988 Thailand
19 May 1988 USA
20 May 1988 Ukraine
MPAA PG
Budget $14,000,000
Worldwide Gross $239,606,210
Production Paramount Pictures, Rimfire Films
Also known as
Crocodile Dundee II, 'Crocodile' Dundee II, Cocodrilo Dundee II, Crocodile Dundee 2, Crocodilo Dundee II, Cocodrilo Dundee 2, Krokodil Dandi 2, Krokodil Dundee 2, Krokodíl Dundee 2, Krokodil Dundee 2., Krokodilas Dandis 2, Krokodill Dundee 2, Krokodyl Dundee 2, Krokodýl Dundee 2, Krokotiilimies II, Mr. Crocodile Dundee II, O Krokodeilakias No 2, Thánh Vật Cá Sấu 2, Ο Κροκοδειλάκιας Νο 2, Дънди Крокодила II, Крокодил Данди 2, Крокодил Данді 2, クロコダイル・ダンディー2, 鱷魚先生2

Film rating

5.7
Rate 13 votes
5.7 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
