Poster of Crocodile Dundee in Los Angeles
4.8 IMDb Rating: 4.8
Kinoafisha Films Crocodile Dundee in Los Angeles

Crocodile Dundee in Los Angeles

Crocodile Dundee in Los Angeles 18+
Synopsis

Australian Outback adventurer Mick "Crocodile" Dundee travels to Los Angeles with his young son while his longtime companion suspects foul play at a movie studio.
Country USA / Australia
Runtime 1 hour 32 minutes
Production year 2011
World premiere 12 April 2001
Release date
30 July 2001 Russia 12+
12 April 2001 Australia
6 July 2001 Brazil L
2 August 2001 Czechia U
21 September 2001 Denmark
26 June 2001 France
21 June 2001 Germany
24 August 2001 Great Britain
30 July 2001 Kazakhstan
16 August 2001 Netherlands
7 September 2001 Spain
17 August 2001 Sweden 7
18 April 2001 USA
30 July 2001 Ukraine
MPAA PG
Budget $21,150,000
Worldwide Gross $39,438,674
Production Bungalow Productions, Silver Lion Films, Vision View Entertainment
Also known as
Crocodile Dundee in Los Angeles, Cocodrilo Dundee en Hollywood, Crocodile Dundee 3, Crocodile Dundee i Los Angeles, Crocodilo Dundee em Los Angeles, Cocodril Dundee a Los Angeles, Cocodrilo Dundee en Los Angeles, Crocodile Dundee à Los Angeles, Crocodile Dundee III, Crocodile Dundee in Hollywood, Crocodile Dundee în Los Angeles, Crocodile Dundee Los Angelesissa, Crocodile Dundee Returns, Crocodilo Dundee 3, Crocodilo Dundee em Hollywood, Krokodil Dandi u Los Anđelesu, Krokodil Dundee 3. - Krokodil Dundee Los Angelesben, Krokodíl Dundee v Los Angeles, Krokodilas Dandis Los Andžele, Krokodill Dundee 3, Krokodýl Dundee v Los Angeles, Krokodyl Dundee w Los Angeles, Thánh Vật Cá Sấu ở Los Angeles, Timsah Dundee Los Angeles'ta, Ο Κροκοδειλάκιας στο Χόλιγουντ, Дънди Крокодила в Лос Анджелис, Крокодил Данди в Лос-Анджелесе, Крокодил Данді в Лос-Анджелесі, クロコダイル・ダンディーin L.A.
Director
Simon Wincer
Cast
Paul Hogan
Paul Hogan
Linda Kozlowski
Jere Burns
Jonathan Banks
Jonathan Banks
Alec Wilson
Cast and Crew
4.8
4.8 IMDb
Quotes
Mick "Crocodile" Dundee [just before leaving curator's office, he notices a painting] Who painted this?
Curator Pablo Picasso.
Mick "Crocodile" Dundee I'm a drinkin' man myself, but I've never been *that* wasted.
Stills
