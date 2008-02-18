Menu
6.7 IMDb Rating: 5.8
Kinoafisha Films Give Me Your Hand

Give Me Your Hand

Donne-moi la main 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

Twin 18-year-olds hitchhike to their mother's funeral in Spain. The journey changes their lives forever.
Country Germany / France
Runtime 1 hour 20 minutes
Production year 2008
World premiere 18 February 2008
Release date
29 September 2011 Russia DalmatianFilm
29 September 2011 Belarus
18 February 2008 France
29 September 2011 Kazakhstan
29 September 2011 Ukraine
Worldwide Gross $54,147
Production Local Films, Adam Productions, Busse & Halberschmidt
Also known as
Donne-moi la main, Give Me Your Hand, Daj mi ruku, Dame la mano, Dame tu mano, Me Dê a Mão, Podaj mi dłoń, Reich mir deine Hand, Дай мне руку
Director
Pascal Vincent
Cast
Alexandre Carril
Victor Carril
Anaïs Demoustier
Anaïs Demoustier
Fernando Ramallo
Katrin Sass
Cast and Crew
Film rating

6.7
Rate 10 votes
5.8 IMDb
