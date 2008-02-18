Give Me Your Hand
Donne-moi la main
18+
Напомним о выходе в прокат
Country
Germany / France
Runtime
1 hour 20 minutes
Production year
2008
World premiere
18 February 2008
Release date
|29 September 2011
|Russia
| DalmatianFilm
|
|29 September 2011
|Belarus
|
|
|18 February 2008
|France
|
|
|29 September 2011
|Kazakhstan
|
|
|29 September 2011
|Ukraine
|
|
Worldwide Gross
$54,147
Production
Local Films, Adam Productions, Busse & Halberschmidt
Also known as
Donne-moi la main, Give Me Your Hand, Daj mi ruku, Dame la mano, Dame tu mano, Me Dê a Mão, Podaj mi dłoń, Reich mir deine Hand, Дай мне руку