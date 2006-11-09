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Poster of Warchild
6.5
Kinoafisha Films Warchild
6.5

Warchild

, 2006
Stille Sehnsucht – Warchild
Germany, Slovenia / Drama / 18+
Poster of Warchild
6.5

Cast

Labina Mitevska
Senada
Senad Bašić
Samir
Katrin Sass
Frau Jandrasko
Crescentia Dünßer
Beate Heinle
Otto Kukla
Lars Heinle
Zdenko Jelčić
Dzigera
Joelle Ludwig
Kristina
Joelle Ludwig
Kristina
Mimi Fiedler
Marija
Heinrich Schmieder
Tony
Milena Zupancic
Munira
Director Christian Wagner
Writer Edin H.-Hadzimahovic
Composer Konstantia Gourzi, Xaver von Treyer
Cast and Crew

Film details

Country Germany / Slovenia
Runtime 1 hour 43 minutes
Production year 2006
World premiere 9 November 2006
Release date
9 November 2006 Germany
Production ARTE, Bayerischer Rundfunk (BR), Christian Wagner Filmproduktion
Also known as
Warchild, Izginuli, L'enfant de la guerre, Stille Sehnsucht - Warchild, Szarajevói krétakör, Warchild - Die Vermissten, Κόρη του πολέμου, Nestali, Nestali - Dete rata

Film rating

6.5
Rate 11 votes
6.6 IMDb
Updated 21 September 2026
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