Poster of United Red Army
Рейтинги
6.9 IMDb Rating: 7.1
Rate
2 posters
Kinoafisha Films United Red Army

United Red Army

Jitsuroku rengô sekigun: Asama sansô e no michi 18+
Напомним о выходе в прокат
Country Japan
Runtime 3 hours 10 minutes
Production year 2007
World premiere 26 August 2007
Release date
6 May 2009 France
26 August 2007 Japan
Budget 200,000,000 JPY
Worldwide Gross $9,318
Production Skhole Co., Wakamatsu Production
Also known as
Jitsuroku Rengo Sekigun: Asama sanso e no michi, United Red Army, Enomenos kokkinos stratos, Exército Vermelho Unido, Jitsuroku · Rengô Sekigun: Asama Sansô e no michi, Ujedinjena Crvena armija, Zjednoczona Armia Czerwona, Ενωμένος Κόκκινος Στρατός, Объединенная Красная армия, 実録・連合赤軍 あさま山荘への道程
Director
Kōji Wakamatsu
Cast
Maki Sakai
Akie Namiki
Maria Abe
Anri Ban
Kenji Date
Cast and Crew
Similar films for United Red Army
11.25: The Day He Chose His Own Fate 6.0
11.25: The Day He Chose His Own Fate (2012)
A Snake of June 6.9
A Snake of June (2002)
After Life 7.6
After Life (1998)
The Ramen Girl 6.6
The Ramen Girl (2008)
Gakutai no usagi 6.6
Gakutai no usagi (2013)

Film rating

6.9
Rate 15 votes
7.1 IMDb
