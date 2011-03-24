Cast
Cast and Crew
Writer
Amet-Khan Magomedov, Ametkhan Ivanov
Composer
Tigran Paravyan
Animated film details
Country
Russia
Runtime
1 hour 11 minutes
Production year
2011
World premiere
24 March 2011
Release date
|24 March 2011
|Russia
| Парадиз
|0+
|24 March 2011
|Belarus
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|24 March 2011
|Kazakhstan
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|24 March 2011
|Ukraine
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Budget
$4,500,000
Worldwide Gross
$2,070,537
Production
Touch FX Animation Studio
Also known as
Kukaracha 3D, Cucaracha, Kukaračia, Little Bite in the Big City, Кукарача 3D, Cucaracha 3D