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Poster of Kukaracha 3D
3.8
Kukaracha 3D - Trailer
Kinoafisha Films Kukaracha 3D
3.8

Kukaracha 3D

, 2011
Kukaracha 3D
Russia / Animation / 18+
Trailers
Poster of Kukaracha 3D
3.8
Kukaracha 3D - Trailer
Kukaracha 3D  Trailer

Cast

Vladimir Epifantsev
Vladimir Epifantsev
Chak
Yuri Stoyanov
Yuri Stoyanov
popugai Kosoy
Aleksandr Gordon
Aleksandr Gordon
Umnik
Olga Ivanova
Velimir Rusakov
Bite
Anton Maslennikov
Den
Dmitriy Filimonov
Dmitriy Filimonov
Natalya Lesnikovskaya
Natalya Lesnikovskaya
Director Armen Adilkhanyan
Writer Amet-Khan Magomedov, Ametkhan Ivanov
Composer Tigran Paravyan
Cast and Crew

Animated film details

Country Russia
Runtime 1 hour 11 minutes
Production year 2011
World premiere 24 March 2011
Release date
24 March 2011 Russia Парадиз 0+
24 March 2011 Belarus
24 March 2011 Kazakhstan
24 March 2011 Ukraine
Budget $4,500,000
Worldwide Gross $2,070,537
Production Touch FX Animation Studio
Also known as
Kukaracha 3D, Cucaracha, Kukaračia, Little Bite in the Big City, Кукарача 3D, Cucaracha 3D

Cartoon rating

3.8
Rate 11 votes
1.3 IMDb
Place in the rating
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Kukaracha 3D - Trailer
Kukaracha 3D Trailer
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