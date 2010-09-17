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Poster of Jack Goes Boating
6.3
Kinoafisha Films Jack Goes Boating
6.3

Jack Goes Boating

, 2010
Jack Goes Boating
USA / Romantic, Drama / 18+
Poster of Jack Goes Boating
6.3

Synopsis

A limo driver's blind date sparks a tale of love, betrayal, friendship, and grace centered around two working-class New York City couples.

Cast

Philip Seymour Hoffman
Philip Seymour Hoffman
Jack
Amy Ryan
Amy Ryan
Connie
Elizabeth Rodriguez
Elizabeth Rodriguez
John Ortiz
John Ortiz
Clyde
Richard Petrocelli
Uncle Frank
Tom McCarthy
Tom McCarthy
Dr. Bob Thomas
Daphne Rubin-Vega
Lucy
Lola Glaudini
Lola Glaudini
Italian Woman
Rafael Osorio
Ungainly Swimmer
Stephen Adly Guirgis
MTA Worker
Mason Pettit
Drunk Man on Subway
Director Philip Seymour Hoffman
Writer Robert Glaudini
Composer Grizzly Bear
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 29 minutes
Production year 2010
Online premiere 26 January 2022
World premiere 17 September 2010
Release date
29 December 2010 France
24 February 2011 Germany
23 September 2010 USA
MPAA R
Worldwide Gross $801,206
Production Big Beach, Cooper's Town Productions, Labyrinth Theater Company
Also known as
Jack Goes Boating, Jack & Connie, Jack & Connie - Beginners in love, Jack csónakázni megy, Jack in Love, Jack meohav, Jack sa chystá vyplávať, Jack se chystá vyplout, Jack se îndrãgosteste, Jack uci plivati, Jack uczy się pływać, Jack'in Kayık Gezintisi, Rendez-vous l'été prochain, Soutaen sydämeesi, Una cita para el verano, Vejo Você no Próximo Verão, Voutia ston erota, Джек отправляется в плаванье, ジャック、舟に乗る, 杰克去划船

Film rating

6.3
Rate 11 votes
6.3 IMDb
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soundtrack Jack Goes Boating
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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