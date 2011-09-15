Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of The Day
Poster of The Day
Poster of The Day
Poster of The Day
Poster of The Day
Рейтинги
5.2 IMDb Rating: 5.2
Rate
5 posters
Kinoafisha Films The Day

The Day

The Day 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

A group of five people working to stay alive in a post-apocalyptic future discover what they think is a safe, abandoned farmhouse, but they soon find themselves fighting to stay alive as a gang of bloodthirsty predators attack.
The Day - trailer с закадровым переводом
The Day  trailer с закадровым переводом
Country USA
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 2012
World premiere 15 September 2011
Release date
20 September 2012 Russia Premium Film 18+
20 September 2012 Belarus
15 September 2011 Canada
29 August 2012 France
30 November 2012 Germany
5 July 2012 Great Britain
20 September 2012 Kazakhstan
11 June 2012 Netherlands
22 April 2013 South Korea 19
29 August 2012 USA
20 September 2012 Ukraine
MPAA R
Worldwide Gross $80,848
Production Content Media Corporation International, Guy A. Danella Productions, Follow Through Productions
Also known as
The Day, 24 Horas Para Sobreviver, A végzet napja, Dan opsade, Dzień, Fight. Or die., Kader Günü, Le dernier refuge, Ngày Tàn, O Dia da Condenação, Svet po zániku, Svět po zániku, The Day - Viimeinen taistelu, THE DAY ザ・デイ, Судный день
Director
Doug Aarniokoski
Cast
Dominic Monaghan
Dominic Monaghan
Shawn Ashmore
Shawn Ashmore
Ashley Bell
Ashley Bell
Cory Hardrict
Cory Hardrict
Michael Eklund
Michael Eklund
Cast and Crew
Similar films for The Day
Arthur, malédiction 4.2
Arthur, malédiction (2022)
Redcon-1 4.0
Redcon-1 (2018)
Revolt 5.2
Revolt (2017)
Extinction 5.9
Extinction (2015)
Summer Camp 5.1
Summer Camp (2015)
Young Ones 5.6
Young Ones (2014)
The Damned 6.4
The Damned (2013)
Open Grave 6.1
Open Grave (2013)
Bounty Killer 5.4
Bounty Killer (2013)
Hell 6.3
Hell (2011)
The Divide 6.0
The Divide (2011)
The Objective 5.7
The Objective (2008)
Film in Collections
Films about Infection, Contagion and Epidemics Films about Infection, Contagion and Epidemics

Film rating

5.2
Rate 15 votes
5.2 IMDb
Write review
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Film Reviews

Toporock 2 April 2015, 12:51
Ну может будет интересно. Я заметил такую особенность, когда идешь в кино, чтоб переждать пробки, и ничего не ждешь, тут тебе опа и "Киллер Элит" на 9 из 10...!
Film Trailers All trailers
The Day - trailer с закадровым переводом
The Day Trailer с закадровым переводом
The Day - fragment 2
The Day Fragment 2
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Stills
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Kommentiruy eto
Kommentiruy eto
2026, Russia, Comedy
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc
Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more