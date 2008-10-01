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Poster of On War
6.0
Kinoafisha Films On War
6.0

On War

, 2008
De la guerre
France / Comedy, Drama, War / 18+
Poster of On War
6.0

Cast

Mathieu Amalric
Mathieu Amalric
Bertrand
Asia Argento
Asia Argento
Uma
Guillaume Depardieu
Charles
Clotilde Hesme
Louise
Laurent Delbecque
Laurent Delbecque
Pierre
Elina Löwensohn
Elina Löwensohn
Rachel
Léa Seydoux
Léa Seydoux
Marie
Aurore Clément
Aurore Clément
La mère de Bertrand
Laurent Lucas
Laurent Lucas
Laurent
Michel Piccoli
Michel Piccoli
Le grand Hou
Director Bertrand Bonello
Writer Bertrand Bonello
Composer Bertrand Bonello
Cast and Crew

Film details

Country France
Runtime 2 hours 10 minutes
Production year 2008
World premiere 1 October 2008
Release date
1 October 2008 France
Worldwide Gross $88,512
Production Les Films du Lendemain, My New Picture, Canal+
Also known as
De la guerre, On War, A háborúról, De la guerra, De la guerre - Della guerra, Despre Război, Na Guerra, O Válce, O wojnie, Peri polemou, Vom Kriege, На войне

Film rating

6.0
Rate 11 votes
5.9 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 29 April 2025
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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