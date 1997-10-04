Country
Japan / Great Britain
Runtime
1 hour 45 minutes
Production year
1997
World premiere
4 October 1997
Release date
|4 October 1997
|Russia
|
|18+
|13 March 1998
|Great Britain
|
|
|4 October 1997
|Kazakhstan
|
|
|23 April 1999
|Sweden
|
|
|26 November 1997
|USA
|
|
|4 October 1997
|Ukraine
|
|
MPAA
NC-17
Worldwide Gross
$496,059
Production
Channel Four Films, NDF Inc., ASK Kodansha
Also known as
Bent, Akumim, Hajlam, Izopačeni, Kalduvus, Piętno, Μπεντ, Другачији, Склонность, ベント 堕ちた饗宴, 生命中不能承受之情