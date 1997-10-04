Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Bent
Poster of Bent
Poster of Bent
Рейтинги
7.1 IMDb Rating: 7.1
Rate
3 posters
Kinoafisha Films Bent

Bent

Bent 18+
Напомним о выходе в прокат
Country Japan / Great Britain
Runtime 1 hour 45 minutes
Production year 1997
World premiere 4 October 1997
Release date
4 October 1997 Russia 18+
13 March 1998 Great Britain
4 October 1997 Kazakhstan
23 April 1999 Sweden
26 November 1997 USA
4 October 1997 Ukraine
MPAA NC-17
Worldwide Gross $496,059
Production Channel Four Films, NDF Inc., ASK Kodansha
Also known as
Bent, Akumim, Hajlam, Izopačeni, Kalduvus, Piętno, Μπεντ, Другачији, Склонность, ベント 堕ちた饗宴, 生命中不能承受之情
Director
Sean Mathias
Cast
Clive Owen
Clive Owen
Lothaire Bluteau
Lothaire Bluteau
Ian McKellen
Ian McKellen
Mick Jagger
Brian Webber
Cast and Crew
Similar films for Bent
Mein Führer – Die wirklich wahrste Wahrheit über Adolf Hitler 6.0
Mein Führer – Die wirklich wahrste Wahrheit über Adolf Hitler (2007)
Final Cut 6.0
Final Cut (1998)
Love Is the Devil: Study for a Portrait of Francis Bacon 7.1
Love Is the Devil: Study for a Portrait of Francis Bacon (1998)
Wilde 6.9
Wilde (1997)
The Sum of Us 7.3
The Sum of Us (1995)
Youth 7.4
Youth (2015)
Closer 7.1
Closer (2004)
Century 6.1
Century (1993)
The Light Between Oceans 7.4
The Light Between Oceans (2016)
360 6.4
360 (2012)
The Land Girls 6.2
The Land Girls (1998)
The Deep Blue Sea 7.0
The Deep Blue Sea (2011)

Film rating

7.1
Rate 10 votes
7.1 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Stills
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
The Pout-Pout Fish
The Pout-Pout Fish
2025, Australia / USA, Adventure, Animation, Comedy
Yura Was Here
Yura Was Here
2025, Russia, Drama, Music
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more