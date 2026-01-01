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Poster of Bob Roberts
6.6
Kinoafisha Films Bob Roberts
6.6

Bob Roberts

, 1992
Bob Roberts
USA, Great Britain / Comedy / 18+
Poster of Bob Roberts
6.6

Synopsis

A right-wing folk singer becomes a corrupt politician and runs a crooked election campaign. Only one independent muck-raking reporter is trying to stop him.

Cast

Tim Robbins
Tim Robbins
Bob Roberts
Giancarlo Esposito
Giancarlo Esposito
Bugs Raplin
Alan Rickman
Alan Rickman
Lukas Hart III
Ray Wise
Ray Wise
Chet MacGregor
Brian Murray
Terry Manchester
Gore Vidal
Senator Brickley Paiste
Rebecca Jenkins
Delores Perrigrew
Harry J. Lennix
Harry J. Lennix
Franklin Dockett
John Ottavino
Clark Anderson
Robert Stanton
Robert Stanton
Bart Macklerooney
Director Tim Robbins
Writer Tim Robbins
Composer David Robbins
Cast and Crew

Film details

Country USA / Great Britain
Runtime 1 hour 42 minutes
Production year 1992
World premiere 4 September 1992
Release date
4 September 1992 Russia 16+
16 September 1992 France U
15 December 1992 Greece
4 September 1992 Kazakhstan
4 September 1992 USA
4 September 1992 Ukraine
MPAA R
Budget $3,900,000
Worldwide Gross $4,479,470
Production Miramax, Live Entertainment, Polygram Filmed Entertainment
Also known as
Bob Roberts, Ciudadano Bob Roberts, Bob Roberts - Candidato ao Poder, El ciudadano Bob Roberts, Боб Робертс, Боб Робъртс, ボブ・ロバーツ, 天生贏家

Film rating

6.6
Rate 11 votes
7 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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