Film details
Country
USA / Great Britain
Runtime
1 hour 42 minutes
Production year
1992
World premiere
4 September 1992
Release date
|4 September 1992
|Russia
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|16+
|16 September 1992
|France
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|U
|15 December 1992
|Greece
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|4 September 1992
|Kazakhstan
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|4 September 1992
|USA
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|4 September 1992
|Ukraine
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MPAA
R
Budget
$3,900,000
Worldwide Gross
$4,479,470
Production
Miramax, Live Entertainment, Polygram Filmed Entertainment
Also known as
Bob Roberts, Ciudadano Bob Roberts, Bob Roberts - Candidato ao Poder, El ciudadano Bob Roberts, Боб Робертс, Боб Робъртс, ボブ・ロバーツ, 天生贏家