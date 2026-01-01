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Poster of The Flintstones
5.0
Kinoafisha Films The Flintstones
5.0

The Flintstones

, 1994
The Flintstones
USA / Crime, Family, Comedy / 18+
Poster of The Flintstones
5.0

Synopsis

In this live-action feature of the cartoon show, Fred Flintstone finally gets the job he's always wanted, but it may just come at a price.

Cast

John Goodman
John Goodman
Fred Flintstone
Elizabeth Perkins
Elizabeth Perkins
Wilma Flintstone
Rick Moranis
Barney Rubble
Kyle MacLachlan
Kyle MacLachlan
Cliff Vandercave
Halle Berry
Halle Berry
Miss Stone
Elizabeth Taylor
Elizabeth Taylor
Pearl Slaghoople
Dann Florek
Dann Florek
Mr. Slate
Irwin Keyes
Joe Rockhead
Chris O'Donnell
Chris O'Donnell
Rosie O'Donnell
Rosie O'Donnell
Betty Rubble
Richard Moll
Hoagie
Director Brian Levant
Writer Steven E. de Souza, Tom S. Parker, Jim Jennewein
Composer David Newman
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 32 minutes
Production year 1994
World premiere 23 May 1994
Release date
23 May 1994 Russia 6+
24 July 1994 Australia
14 July 1994 Brazil
25 August 1994 Czechia U
20 July 1994 France
21 July 1994 Germany
24 July 1994 Great Britain
15 September 1994 Hungary
22 July 1994 Ireland PG
6 October 1994 Italy
23 May 1994 Kazakhstan
5 August 1994 Portugal
25 August 1994 Slovakia 7
16 July 1994 South Korea 12
19 August 1994 Sweden
26 May 1994 USA
23 May 1994 Ukraine
MPAA PG
Budget $46,000,000
Worldwide Gross $341,631,208
Production Universal Pictures, Amblin Entertainment, Hanna-Barbera Productions
Also known as
The Flintstones, Los Picapiedra, Flintstounlar, Kiviset ja Soraset, Флинтстоуны, A Flintstone család, Familia Flintstones: Aventuri în Epoca de Piatra, Familie Feuerstein, Familien Flint, Flinstoni, Flinstounai, Flintstoneovi, Flintstones: Die Familie Feuerstein, Flintstonowie, Fred Flinta är här igen, Gia Đình Flintstones, I Flintstones, Kremenckovi, La Famille Pierrafeu, Les Pierrafeu, Los Picapiedras, Obitelj Kremenko, Oi Flintstones, Os Flintstones, Os Flintstones: O Filme, Ränirahnud, Taş Devri, The Flintstones - Kiviset ja Soraset, The Flintstones - La Famille Pierrafeu, The Flintstones: The Live-Action Movie, Οι Φλίντστοουνς, Породица Кременко, Семейство Флинтстоун, Флинтстоундар, Флінстоуни, फ्लिन्टस्टोन्स, フリント・ストーン モダン石器時代, 石頭族樂園, Os Flintstones - O Filme, 新聰明笨伯, The Flintstones - Die Familie Feuerstein, 摩登原始人之摔跤赛攻击波

Film rating

5.0
Rate 11 votes
5.1 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 

Quotes

Pearl Slaghoople Oh, you poor, poor dear. You could have married Elliot Firestone, the man who invented the wheel.
[gives Fred a nasty glare]
Pearl Slaghoople Instead you picked Fred Flintstone, the man who invented the excuse!
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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