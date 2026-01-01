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Poster of Fear Paris
Kinoafisha Films Fear Paris

Fear Paris

, 2018
Fear Paris
Germany, France / Horror, Fantasy / 18+
Poster of Fear Paris

Synopsis

A series of interconnected stories explore the dark underbelly of the city of lights.
Director Joe Dante, William Brent Bell, Ksave Gens, Joern Heitmann, Timo Vuorensola, Julien Maury, Aleksandr Byustillo, Ryuhei Kitamura, Vincenzo Natali, Paco Plaza, Christopher Smith
Writer Sam Hamm, Damian Richardson, Paul Usher, Fabienne Villette
Composer Patrick Savage, Holeg Spies
Cast and Crew

Film details

Country Germany / France
Runtime 0 minute
Production year 2018
Also known as
Fear Paris

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