Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of 71 Fragments of a Chronology of Chance
Poster of 71 Fragments of a Chronology of Chance
Рейтинги
7.4 IMDb Rating: 7.1
Rate
2 posters
Kinoafisha Films 71 Fragments of a Chronology of Chance

71 Fragments of a Chronology of Chance

71 Fragmente einer Chronologie des Zufalls 18+
Напомним о выходе в прокат
Country Germany / Austria
Runtime 1 hour 40 minutes
Production year 1994
Online premiere 23 June 2001
World premiere 1 January 1994
Release date
1 January 1994 Austria
26 April 1995 France
9 February 1996 Greece
28 March 1996 Netherlands
3 August 2006 Spain
10 March 1995 Sweden
26 October 1995 USA
Worldwide Gross $406
Production ARTE, Wega Film, Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF)
Also known as
71 Fragmente einer Chronologie des Zufalls, 71 Fragments of a Chronology of Chance, 71 fragmentos de una cronología del azar, 71 Fragmentos de uma Cronologia do Acaso, 71 de Fragmente dintr-o Cronologie a Unui Incident, 71 fragment, 71 fragment kronologije slučajnosti, 71 fragmenter av tilfeldighetens kronologi, 71 Fragmentov Chronológie Náhody, 71 fragmentów, 71 fragments d'une chronologie du hasard, 71 Fragmentů Chronologie Náhody, 71 frammenti di una cronologia del caso, 71 katkelmaa erään sattuman kronologiasta, 71 töredék a véletlen kronológiájából, 71 αποσπάσματα μιας χρονολογίας της σύμπτωσης, 71 συμπτώσεις, 71 елемента от хронологията на шанса, 71 фpагмент хронологии случайностей, 71 фрагмент хронології випадковостей, 71フラグメンツ, Amok, Amok - 71 katkelmaa, Tesadüfî Bir Kronolojinin 71 Parçası, 冰川三部曲之三：机遇编年史的71块碎片, 机缘七十一面体, 机遇编年史的71块碎片, 禍然率71
Director
Michael Haneke
Michael Haneke
Cast
Gabriel Cosmin Urdes
Lukas Miko
Otto Grünmandl
Anne Bennent
Cast and Crew
Similar films for 71 Fragments of a Chronology of Chance
The Seventh Continent 7.6
The Seventh Continent (1989)
Code Unknown 6.9
Code Unknown (2000)
Amour 7.4
Amour (2012)
Time of the Wolf 6.1
Time of the Wolf (2002)
Benny's Video 7.1
Benny's Video (1992)
Caché 6.1
Caché (2005)
The White Ribbon 7.7
The White Ribbon (2009)
The Piano Teacher 7.1
The Piano Teacher (2001)
The Castle 6.5
The Castle (1997)
Funny Games 7.2
Funny Games (1997)
Happy End 6.8
Happy End (2017)
Andrey Tarkovsky. A Cinema Prayer 7.5
Andrey Tarkovsky. A Cinema Prayer (2019)

Film rating

7.4
Rate 12 votes
7.1 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
The Pout-Pout Fish
The Pout-Pout Fish
2025, Australia / USA, Adventure, Animation, Comedy
Yura Was Here
Yura Was Here
2025, Russia, Drama, Music
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more