Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Films Darling Darling Awards

Awards and nominations of Darling 1965

Academy Awards, USA 1966 Academy Awards, USA 1966
Best Performance by an Actress in a Leading Role
Winner
Best Original Screenplay
Winner
Best Achievement in Costume Design
Winner
Best Achievement in Directing
Nominee
 Best Motion Picture of the Year
Nominee
Golden Globes, USA 1966 Golden Globes, USA 1966
Best English-Language Foreign Film
Winner
Best Director
Nominee
 Best Actress - Drama
Nominee
BAFTA Awards 1966 BAFTA Awards 1966
Best British Art Direction (B/W)
Winner
Best British Actress
Winner
Best British Actor
Winner
Best British Screenplay
Winner
Best Cinematography
Nominee
 Outstanding British Film of the Year
Nominee
Moscow International Film Festival 1965 Moscow International Film Festival 1965
Grand Prix
Nominee
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Buratino
Buratino
2026, Russia, Family, Adventure
Prostokvashino
Prostokvashino
2026, Russia, Adventure, Family
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Dobryy doktor
Dobryy doktor
2026, Russia, Comedy
Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc
Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
Tri bogatyrya i svet klinom
Tri bogatyrya i svet klinom
2025, Russia, Animation, Adventure, Family
Yolki 12
Yolki 12
2025, Russia, Comedy, Adventure, Family
Now You See Me 3
Now You See Me 3
2025, USA, Crime, Thriller
The Confession
The Confession
2025, USA, Horror
Father Mother Sister Brother
Father Mother Sister Brother
2025, USA, Drama
Kulachnyy
Kulachnyy
2025, Russia, Comedy, Adventure
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more