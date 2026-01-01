Menu
Kinoafisha
Films
Darling
Darling Awards
Awards and nominations of Darling 1965
Academy Awards, USA 1966
Best Performance by an Actress in a Leading Role
Winner
Best Original Screenplay
Winner
Best Achievement in Costume Design
Winner
Best Achievement in Directing
Nominee
Best Motion Picture of the Year
Nominee
Golden Globes, USA 1966
Best English-Language Foreign Film
Winner
Best Director
Nominee
Best Actress - Drama
Nominee
BAFTA Awards 1966
Best British Art Direction (B/W)
Winner
Best British Actress
Winner
Best British Actor
Winner
Best British Screenplay
Winner
Best Cinematography
Nominee
Outstanding British Film of the Year
Nominee
Moscow International Film Festival 1965
Grand Prix
Nominee
