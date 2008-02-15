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Poster of The Man Who Loved Yngve
6.6
Kinoafisha Films The Man Who Loved Yngve
6.6

The Man Who Loved Yngve

, 2008
Mannen som elsket Yngve
Norway / Romantic, Musical, Drama / 18+
Poster of The Man Who Loved Yngve
6.6

Synopsis

A teenage boy loses his footing when he finds himself drawn to the new boy in class.

Cast

Rolf Kristian Larsen
Jarle Klepp
Ida Elise Broch
Ida Elise Broch
Cathrine Halsnes
Jørgen Langhelle
Terje Orheim - Jarles far
Arthur Berning
Arthur Berning
Helge Ombo
Ole Christoffer Ertvaag
Yngve Lima
Trine Wiggen
Trine Wiggen
Sara Klepp - Jarles mor
Knut Sverdrup Kleppestø
Andreas
Andreas Cappelen
Naturfaglærer
Vegar Hoel
Vegar Hoel
Johannes Svensen
Mari Langfeldt
Høyre-Anita
Director Stian Kristiansen
Writer Tore Renberg
Composer John Erik Kaada
Cast and Crew

Film details

Country Norway
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 2008
World premiere 15 February 2008
Release date
15 February 2008 Norway
3 April 2008 USA
Worldwide Gross $2,574,471
Production Motlys
Also known as
Mannen som elsket Yngve, The Man Who Loved Yngve, Barbatul care îl iubea pe Yngve, Čovek koji je voleo Ingvea, Čovjek koji je volio Yngvea, Człowiek, który pokochał Yngvego, Der Mann, der Yngve liebte, L'homme qui aimait Yngve, Mannen som älskade Yngve, Mies joka rakasti Yngveä, Mig og Yngve, Mladi rebelove, Người yêu của Yngve, Puisis, kurš mīlēja Ingvi, Szerettem másképp is, Тот, кто любил Ингве, Czlowiek, który pokochal Yngvego

Film rating

6.6
Rate 13 votes
7.1 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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