7.1 IMDb Rating: 7.1
Kinoafisha Films Made in Dagenham

Made in Dagenham

Made in Dagenham 18+
Synopsis

A dramatization of the 1968 strike at the Ford Dagenham car plant, where female workers walked out in protest against sexual discrimination.
Made in Dagenham - trailer
Made in Dagenham  trailer
Country Great Britain
Runtime 1 hour 53 minutes
Production year 2010
World premiere 11 September 2010
Release date
11 September 2010 Russia 18+
28 October 2010 Australia
14 January 2011 Austria
9 March 2011 Belgium
11 September 2010 Canada
9 June 2011 Denmark
9 March 2011 France
13 January 2011 Germany
1 October 2010 Great Britain
24 March 2011 Greece
1 October 2010 Ireland
18 November 2010 Israel
3 December 2010 Italy
11 September 2010 Kazakhstan
14 April 2011 Kuwait
24 November 2011 Malaysia
3 June 2011 Mexico
12 May 2011 Netherlands
22 October 2010 New Zealand
1 October 2011 Norway
9 March 2011 Portugal
24 March 2011 Romania
24 March 2011 Singapore
21 January 2011 South Africa
11 February 2011 Switzerland
24 June 2011 Turkey
19 November 2010 USA
11 September 2010 Ukraine
MPAA R
Budget $7,200,000
Worldwide Gross $12,629,471
Production Audley Films, BBC Film, BMS Finance
Also known as
Made in Dagenham, We Want Sex, Cuộc Chiến Nhân Quyền, Dagenham Girls, Det stærke køn, Dziewczyny z Dagenham, Eize min shivyon, Femeile din Dagenham, Flickorna från Dagenham, Flickorna i Dagenham, Gynaikes etoimes gia ola, Harc az egyenjogúságért, Igualdade de Sexos, Izdelano v Dagenhamu, Jentene fra Dagenham, Kadının Fendi, Les dames de Dagenham, Mujeres que hicieron historia, Pagaminta Dagenhame, Pago justo, Revolução em Dagenham, Tehtaan tytöt, Valmistatud Dagenhamis, We Want Sex Equality, Ženska prava hoću, Γυναίκες έτοιμες για όλα, Искаме секс, Сделано в Дагенхэме, ファクトリー・ウーマン, 鐵娘IN工廠
Director
Nigel Cole
Cast
Rosamund Pike
Rosamund Pike
Miranda Richardson
Miranda Richardson
Bob Hoskins
Bob Hoskins
Sally Hawkins
Sally Hawkins
Daniel Mays
Daniel Mays
Cast and Crew
Similar films for Made in Dagenham
Vera Drake 7.6
Vera Drake (2004)
Barney's Version 7.6
Barney's Version (2010)
An Education 7.4
An Education (2009)
Happy-Go-Lucky 6.7
Happy-Go-Lucky (2008)
Mrs Henderson Presents 6.4
Mrs Henderson Presents (2005)
A United Kingdom 6.9
A United Kingdom (2016)
Maudie 7.6
Maudie (2016)
Suffragette 6.7
Suffragette (2015)
Oranges and Sunshine 7.3
Oranges and Sunshine (2011)
Mr. Nice 6.6
Mr. Nice (2010)
Iron Jawed Angels 7.4
Iron Jawed Angels (2004)
Desert Flower 7.5
Desert Flower (2009)

Film rating

7.1
Rate 11 votes
7.1 IMDb
Quotes
Eddie O'Grady Christ, I like a drink, but I ain't out on the beer every night or screwin' other women, or... 'Ere, I've never once raised me hand to you. Ever. Or the kids.
Rita O'Grady Christ.
Eddie O'Grady What? Why are you looking like that?
Rita O'Grady Right. You're a saint now, is that what you're tellin' me, Eddie? You're a bleedin' saint? 'Cause you give us an even break?
Eddie O'Grady What are you saying?
Rita O'Grady That is as it should be. Jesus, Eddie! What do you think this strike's all been about, eh? Oh yeah. Actually you're right. You don't go on the drink, do ya? You don't gamble, you join in with the kids, you don't knock us about. Oh, lucky me. For Christ's sake, Eddie, that's as it should be! You try and understand that. Rights, not privileges. It's that easy. It really bloody is.
Made in Dagenham - trailer
Made in Dagenham Trailer
