Poster of An Invisible Sign
Рейтинги
5.7 IMDb Rating: 5.3
Rate
2 posters
Kinoafisha Films An Invisible Sign

An Invisible Sign

An Invisible Sign 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

Mona Gray is a 20-year-old loner who, as a child, turned to math for salvation after her father became ill. As an adult, Mona now teaches the subject and must help her students through their own crises.
An Invisible Sign - trailer
An Invisible Sign  trailer
Country USA
Runtime 1 hour 31 minutes
Production year 2010
World premiere 6 October 2010
Release date
7 April 2011 Russia Top Film Distribution 16+
7 April 2011 Belarus
7 April 2011 Kazakhstan
6 October 2010 USA
7 April 2011 Ukraine
MPAA PG-13
Worldwide Gross $51,138
Production J2 Pictures, Silverwood Films, iDeal Partners Film Fund
Also known as
An Invisible Sign, An 1nvisible Si6n, An Invisible Sign of My Own, I numeri dell'amore, Láthatatlan jel, Matemática do Amor, Matematika ljubavi, Neredzamā zīme, Niewidzialny znak, Señal invisible, Slaptas ženklas, To aorato simadi, Um Sinal Invisível, Un semn invizibil, Una señal invisible, Невидим знак, Невидљиви знак, Таємний знак, Тайный знак, ジェシカ・アルバの“しあわせの方程式”, 愛的神奇符號
Director
Marilyn Agrelo
Cast
Jessica Alba
J.K. Simmons
Chris Messina
Bailee Madison
Sonia Braga
Cast and Crew
Film rating

5.7
Rate 10 votes
5.3 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Quotes
Levan Beeze Ann's in a bad mood because her parents are getting divorced. My mom is her mom's attorney.
Ann DiGanno They're not getting divorced, they're getting legally separated.
Mona Gray Levan, client/attorney confidentiality is confidential, so shh.
Film Trailers All trailers
An Invisible Sign - trailer
An Invisible Sign Trailer
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Stills
