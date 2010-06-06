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Poster of Moscow, I Love You!
4.6
Moscow, I Love You! - Trailer
Kinoafisha Films Moscow, I Love You!
4.6

Moscow, I Love You!

, 2010
Moskva, ya lyublyu tebya!
Russia / Compilation / 18+
Trailers
Poster of Moscow, I Love You!
4.6
Moscow, I Love You! - Trailer
Moscow, I Love You!  Trailer

Cast

Ivan Okhlobystin
Ivan Okhlobystin
Yevgeny Mironov
Yevgeny Mironov
Mariya Mironova
Mariya Mironova
Ekaterina Dvigubskaya
Dmitriy Dyuzhev
Dmitriy Dyuzhev
Natalya Fateeva
Natalya Fateeva
Albert Filozov
Albert Filozov
Grigoriy Antipenko
Grigoriy Antipenko
Evgeniya Dobrovolskaya
Evgeniya Dobrovolskaya
Evgeniy Stychkin
Evgeniy Stychkin
Vladimir Dolinskiy
Vladimir Dolinskiy
Aleksandr Pashutin
Aleksandr Pashutin
Director Ivan Okhlobystin, Ekaterina Dvigubskaya, Artyom Mikhalkov, Andrey Razenkov, Vasiliy Chiginskiy, Georgiy Paradzhanov, Nana Jorjadze, Alla Surikova, Yegor Konchalovsky, Georgi Natanson, Oleg Fomin, Murad Ibragimbekov, Vera Storozheva, Rustam Ibragimbekov, Irakli Kvirikadze, Sergei Bodrov
Writer Dmitri Mishin, Artyom Mikhalkov, Vasiliy Chiginskiy, Ekaterina Dvigubskaya
Composer Andrey Aleksandrov, Valeriy Boyakhchyan, Aleksandr Grigoryev, Aleksey Karpov
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 40 minutes
Production year 2010
World premiere 6 June 2010
Release date
6 June 2010 Russia Централ Партнершип 16+
2 September 2010 Belarus
2 September 2010 Kazakhstan
11 November 2010 USA
2 September 2010 Ukraine
Worldwide Gross $1,342,584
Production BFG Media Production, PS TVC Studio
Also known as
Moskva, ya lyublyu tebya!, Moscou, je t'aime, Moscow, I Love You, Moskwo, kocham cię, Москва, я люблю тебя, Moscow, I Love You!, Москва, я люблю тебя!

Film rating

4.6
Rate 17 votes
3.8 IMDb
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