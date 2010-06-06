Film details
Country
Russia
Runtime
1 hour 40 minutes
Production year
2010
World premiere
6 June 2010
Release date
|6 June 2010
|Russia
| Централ Партнершип
|16+
|2 September 2010
|Belarus
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|2 September 2010
|Kazakhstan
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|11 November 2010
|USA
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|2 September 2010
|Ukraine
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Worldwide Gross
$1,342,584
Production
BFG Media Production, PS TVC Studio
Also known as
Moskva, ya lyublyu tebya!, Moscou, je t'aime, Moscow, I Love You, Moskwo, kocham cię, Москва, я люблю тебя, Moscow, I Love You!, Москва, я люблю тебя!