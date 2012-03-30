Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Piazza Fontana: The Italian Conspiracy
7.2
Kinoafisha Films Piazza Fontana: The Italian Conspiracy
7.2

Piazza Fontana: The Italian Conspiracy

, 2012
Romanzo di una strage
Italy, France / Drama / 18+
Poster of Piazza Fontana: The Italian Conspiracy
7.2

Synopsis

A chronicle of the 1969 bombing at a major national bank in Milan and its aftermath.

Cast

Valerio Mastandrea
Valerio Mastandrea
Luigi Calabresi
Pierfrancesco Favino
Pierfrancesco Favino
Giuseppe Pinelli
Michela Cescon
Michela Cescon
Licia Pinelli
Giorgio Colangeli
Federico Umberto D'Amato
Laura Chiatti
Laura Chiatti
Gemma Calabresi
Fabrizio Gifuni
Fabrizio Gifuni
Aldo Moro
Omero Antonutti
Presidente Giuseppe Saragat
Luigi Lo Cascio
Luigi Lo Cascio
Giudice Ugo Paolillo
Thomas Trabacchi
Thomas Trabacchi
Marco Nozza
Giorgio Tirabassi
Giorgio Tirabassi
Il Professore
Director Marco Tullio Giordana
Writer Paolo Cucchiarelli, Marco Tullio Giordana, Sandro Petraglia, Stefano Rulli
Composer Franco Piersanti
Cast and Crew

Film details

Country Italy / France
Runtime 2 hours 9 minutes
Production year 2012
Online premiere 2 July 2012
World premiere 30 March 2012
Release date
30 March 2012 Italy
Budget €9,500,000
Worldwide Gross $2,574,171
Production Cattleya, Rai Cinema, Babe Film
Also known as
Romanzo di una strage, Piazza Fontana: The Italian Conspiracy, Roman kring en massaker, Egy mészárlás regénye, Fontanos aikštė, Il segreto di Piazza Fontana, Piazza Fontana, Piazza Fontana - Den italienske konspirasjonen, Piazza Fontana: La conspiración italiana, Piazza Fontana: Uma Conspiração Italiana, Piazza Fontana: Włoski spisek, Piazza Fontanan verilöyly, Príbeh o jednej masakre, Román o jednom masakru, Роман о бойне, フォンターナ広場　イタリアの陰謀, 大屠殺之殤, 米蘭廣場大陰謀

Film rating

7.2
Rate 12 votes
7.2 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Piazza Fontana: The Italian Conspiracy

Human Capital
Human Capital Drama
2013, Italy / France
5.0
The Traitor
The Traitor Drama, Crime, Detective
2019, Italy / France / Brazil / Germany
6.0
La macchinazione
La macchinazione Biography, Drama, Crime
2016, Italy / France
6.0
Without Pity
Without Pity Romantic
2014, Italy
5.0
The Sicilian Girl
The Sicilian Girl Drama
2008, Italy
6.0
Wild Blood
Wild Blood Drama, Biography
2008, France / Italy
6.0
Come Undone
Come Undone Drama
2010, Italy / Switzerland
5.0
Padrenostro
Padrenostro Drama
2020, Italy
5.0
L'attesa
L'attesa Drama
2015, Italy / France
6.0
Padre Padrone
Padre Padrone Drama
1977, Italy
7.0
Aria salata, L'
Aria salata, L' Drama
2006, Italy
5.0
Nostalgia
Nostalgia Drama
2022, Italy / France
6.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Untitled Evil Dead Spin-Off
Untitled Evil Dead Spin-Off
2026, USA, Horror
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Spiked
Spiked
2025, Belgium / France / Luxembourg, Animation
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Otpusk na vsyu golovu
Otpusk na vsyu golovu
2026, Russia, Comedy
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more