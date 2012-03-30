Similar films for Piazza Fontana: The Italian Conspiracy
Human Capital Drama
2013, Italy / France
5.0
The Traitor Drama, Crime, Detective
2019, Italy / France / Brazil / Germany
6.0
La macchinazione Biography, Drama, Crime
2016, Italy / France
6.0
Without Pity Romantic
2014, Italy
5.0
The Sicilian Girl Drama
2008, Italy
6.0
Wild Blood Drama, Biography
2008, France / Italy
6.0
Come Undone Drama
2010, Italy / Switzerland
5.0
Padrenostro Drama
2020, Italy
5.0
L'attesa Drama
2015, Italy / France
6.0
Padre Padrone Drama
1977, Italy
7.0
Aria salata, L' Drama
2006, Italy
5.0
Nostalgia Drama
2022, Italy / France
6.0