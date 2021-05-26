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Poster of Dead Mountaineer's Hotel
6.7
Kinoafisha Films Dead Mountaineer's Hotel
6.7

Dead Mountaineer's Hotel

, 1979
'Hukkunud Alpinisti' hotell
USSR / Thriller, Drama / 18+
Poster of Dead Mountaineer's Hotel
6.7

Cast

Uldis Pūcītis
Insp. Peter Glebsky
Jüri Järvet
Jüri Järvet
Alex Snewahr
Lembit Peterson
Simon Simonet
Mikk Mikiver
Hinckus
Kārlis Sebris
Mr. Moses
Irena Kriauzaite
Mrs. Moses
Sulev Luik
Luarvik
Tiit Härm
Olaf Andvarafors
Nijolė Oželytė-Vaitiekūnienė
Brun
Kaarin Raid
Kaisa
Director Grigori Kromanov
Writer Arkadiy Strugatskiy, Boris Strugatskiy
Composer Sven Grünberg
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 24 minutes
Production year 1979
Online premiere 26 May 2021
World premiere 27 August 1979
Release date
27 August 1979 Russia 12+
14 November 2009 Estonia
27 August 1981 Hungary
27 August 1979 USSR
Production Tallinnfilm
Also known as
'Hukkunud Alpinisti' hotell, Dead Mountaineer's Hotel, Hotel 'Pod poległym alpinistą', Hotel 'Zum verunglückten Alpinisten', Hotel a Halott Alpinistához, L'Hôtel de l'alpiniste mort, O Hotel do Alpinista Morto, Готель 'У загиблого альпініста', Отель 'У погибшего альпиниста', Отель «У погибшего альпиниста», Хотел *При загиналия алпинист*, 罹难登山客旅馆, 罹難登山客旅館, Hotel "Zum Verunglückten Alpinisten", Hotel a 'Halott Alpinistához', The Dead Mountaineer's Hotel

Film rating

6.7
Rate 13 votes
6.6 IMDb
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