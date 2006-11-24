Country
India
Runtime
2 hours 32 minutes
Production year
2006
Online premiere
15 December 2006
World premiere
24 November 2006
Release date
|19 November 2007
|Germany
|
|
|24 November 2006
|Great Britain
|
|
|24 November 2006
|India
|
|
|24 November 2006
|USA
|
|
Budget
350,000,000 INR
Worldwide Gross
$32,396,427
Production
Yash Raj Films
Also known as
Dhoom:2, Dhoom 2, D:2 - Back in Action, Dhoom 2: Back in Action, Indiki peripeteia 2, Những Tay Đua Siêu Hạng 2, Vargajõuk 2, Байкеры 2: Настоящие чувства