Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Dhoom 2
Poster of Dhoom 2
Рейтинги
7.3 IMDb Rating: 6.6
Rate
2 posters
Kinoafisha Films Dhoom 2

Dhoom 2

Dhoom:2 18+
Напомним о выходе в прокат
Country India
Runtime 2 hours 32 minutes
Production year 2006
Online premiere 15 December 2006
World premiere 24 November 2006
Release date
19 November 2007 Germany
24 November 2006 Great Britain
24 November 2006 India
24 November 2006 USA
Budget 350,000,000 INR
Worldwide Gross $32,396,427
Production Yash Raj Films
Also known as
Dhoom:2, Dhoom 2, D:2 - Back in Action, Dhoom 2: Back in Action, Indiki peripeteia 2, Những Tay Đua Siêu Hạng 2, Vargajõuk 2, Байкеры 2: Настоящие чувства
Director
Sanjay Gadhvi
Cast
Hrithik Roshan
Hrithik Roshan
Aishwarya Rai Bachchan
Aishwarya Rai Bachchan
Abhishek Bachchan
Abhishek Bachchan
Uday Chopra
Bipasha Basu
Cast and Crew
Similar films for Dhoom 2
Dhoom 3 6.5
Dhoom 3 (2013)
War 6.6
War (2019)
Guzaarish 7.4
Guzaarish (2010)
Jodhaa Akbar 7.9
Jodhaa Akbar (2008)
Race 6.7
Race (2008)
Om Shanti Om 7.0
Om Shanti Om (2007)
Krrish 6.4
Krrish (2006)
Fanaa 7.3
Fanaa (2006)
Don 2 7.3
Don 2 (2011)
Raaz 3: The Third Dimension 5.1
Raaz 3: The Third Dimension (2012)

Film rating

7.3
Rate 11 votes
6.6 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Quotes
Aryan Singh [to Sunehri] You're good at what you do, so I'll give you some advice. Thieves shouldn't have partners. Stay alone. You'll stay alive... because if you're alone there's no chance of getting betrayed. Not even by your own self.
Listen to the
soundtrack Dhoom 2
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Kommentiruy eto
Kommentiruy eto
2026, Russia, Comedy
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Papa mozhet
Papa mozhet
2026, Russia, Family, Comedy
Charlie the Wonderdog
Charlie the Wonderdog
2026, Canada, Animation, Comedy, Family
Zolotoy dubl
Zolotoy dubl
2026, Russia, Sport, Drama
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more