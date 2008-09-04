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Poster of Tobruk
5.9
Kinoafisha Films Tobruk
5.9

Tobruk

, 2008
Tobruk
Czechia, Slovakia / War, History / 18+
Poster of Tobruk
5.9

Cast

Jan Meduna
Private Jiri Pospíchal
Petr Vaněk
Private Jan Lieberman
Robert Nebřenský
Corporal Kohák
Krystof Rímský
Private Kutina
Martin Nahálka
Sergeant Borný
Michal Novotný
Private Ruzicka
Matús Krátky
Private Janický
Petr Lnenicka
Private Sajda
Andrej Polák
Private Dunda
Petr Stach
Private Dubálek
Director Václav Marhoul
Writer Václav Marhoul, Stephen Crane
Composer Sussan Deyhim, Richard Horowitz
Cast and Crew

Film details

Country Czechia / Slovakia
Runtime 1 hour 40 minutes
Production year 2008
World premiere 4 September 2008
Release date
11 September 2008 Czechia
4 September 2008 Slovakia
9 November 2008 USA
Budget 80,000,000 CZK
Worldwide Gross $583,874
Production Silver Screen, Ceská Televize, Free - Cool - In
Also known as
Tobruk, La bataille de Tobrouk, Slaget om Tobruk, Taistelu Tobrukista, TOBRUK - 2. Weltkrieg - Libyen 1941, Τομπρούκ, Тобрук, トブルク

Film rating

5.9
Rate 15 votes
5.8 IMDb
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