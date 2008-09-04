Country Czechia / Slovakia

Runtime 1 hour 40 minutes

Production year 2008

World premiere 4 September 2008

Release date 11 September 2008 Czechia 4 September 2008 Slovakia 9 November 2008 USA

Budget 80,000,000 CZK

Worldwide Gross $583,874

Production Silver Screen, Ceská Televize, Free - Cool - In