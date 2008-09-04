Cast
Michal Novotný
Private Ruzicka
Matús Krátky
Private Janický
Petr Lnenicka
Private Sajda
Andrej Polák
Private Dunda
Petr Stach
Private Dubálek
Cast and Crew
Composer
Sussan Deyhim, Richard Horowitz
Film details
Country
Czechia / Slovakia
Runtime
1 hour 40 minutes
Production year
2008
World premiere
4 September 2008
Release date
|11 September 2008
|Czechia
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|4 September 2008
|Slovakia
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|9 November 2008
|USA
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Budget
80,000,000 CZK
Worldwide Gross
$583,874
Production
Silver Screen, Ceská Televize, Free - Cool - In
Also known as
Tobruk, La bataille de Tobrouk, Slaget om Tobruk, Taistelu Tobrukista, TOBRUK - 2. Weltkrieg - Libyen 1941, Τομπρούκ, Тобрук, トブルク