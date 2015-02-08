Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of 1944
7.0
Kinoafisha Films 1944
7.0

1944

, 2015
1944
Estonia, Finland / Drama, War / 18+
Poster of 1944
7.0

Cast

Maiken Schmidt
Aino Tammik
Märt Pius
Kaspar Velberg
Karl Tammik
Mait Malmsten
Priit Pius
Vennad Käärid
Marko Leht
Kristjan Üksküla
Jüri Jõgi
Gert Raudsep
Ants 'Saareste'
Hendrik Toompere Jr.
Kristjan 'Põder'
Karl-Andreas Kalmet
Vladimir 'Kamenski'
Henrik Kalmet
Voldemar 'Piir'
Pääru Oja
Sanitar Elmar 'Säinas'
Director Elmo Nüganen
Writer Leo Kunnas
Composer Jaak Jürisson
Cast and Crew

Film details

Country Estonia / Finland
Runtime 1 hour 36 minutes
Production year 2015
World premiere 8 February 2015
Release date
21 May 2015 Russia
1 October 2015 Austria
4 November 2016 Belarus
13 January 2016 Belgium
20 February 2015 Brazil
24 November 2015 Canada
11 March 2016 China
12 April 2016 Croatia
11 November 2015 Egypt
20 February 2015 Estonia
25 September 2015 Finland
6 November 2015 France
11 February 2016 Great Britain
18 March 2016 Hungary
10 December 2015 India
20 April 2016 Iran
4 May 2015 Latvia
22 May 2015 Lithuania
22 October 2016 Luxembourg
9 March 2016 Norway
14 November 2015 Poland
29 May 2016 Romania
17 May 2016 Singapore
23 December 2015 South Korea
25 November 2015 Sweden
6 January 2016 USA
27 July 2015 Ukraine
Budget €1,620,000
Worldwide Gross $109,768
Production Matila Röhr Productions (MRP), Taska Film
Also known as
1944, 1944: Forced to Fight, 1944 独ソ・エストニア戦線, 1944鐵甲連, Brüder/Feinde, Frères Ennemis, 我们的1944

Film rating

7.0
Rate 13 votes
7 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for 1944

December Heat
December Heat History, War, Action, Drama
2008, Estonia
6.0
Tankers
Tankers War, Drama
2018, Russia
6.0
Hurricane
Hurricane Action, Drama, War
2018, Poland
5.0
Proshchatsya ne budem
Proshchatsya ne budem War, Drama
2018, Russia
5.0
A Sniper's War
A Sniper's War Documentary
2018, USA / Ukraine
2.0
Churchill
Churchill Thriller, Biography, Drama
2017, Great Britain
6.0
The Captain
The Captain Drama, History
2017, Germany / Poland / Portugal / France
7.0
The Days That Confused
The Days That Confused Drama, Comedy
2016, Estonia
6.0
Teesklejad
Teesklejad Thriller, Drama
2016, Estonia
5.0
Land of Mine
Land of Mine Drama
2015, Germany / Denmark
7.0
The Fencer
The Fencer Sport, Biography
2015, Finland / Estonia / Germany
7.0
Battle for Sevastopol
Battle for Sevastopol War, Romantic, Action
2015, Russia / Ukraine
7.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Untitled Evil Dead Spin-Off
Untitled Evil Dead Spin-Off
2026, USA, Horror
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
Ded Fomich
Ded Fomich
2026, Russia, Comedy
Spiked
Spiked
2025, Belgium / France / Luxembourg, Animation
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more