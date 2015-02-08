Film details
Country
Estonia / Finland
Runtime
1 hour 36 minutes
Production year
2015
World premiere
8 February 2015
Release date
|21 May 2015
|Russia
|
|
|1 October 2015
|Austria
|
|
|4 November 2016
|Belarus
|
|
|13 January 2016
|Belgium
|
|
|20 February 2015
|Brazil
|
|
|24 November 2015
|Canada
|
|
|11 March 2016
|China
|
|
|12 April 2016
|Croatia
|
|
|11 November 2015
|Egypt
|
|
|20 February 2015
|Estonia
|
|
|25 September 2015
|Finland
|
|
|6 November 2015
|France
|
|
|11 February 2016
|Great Britain
|
|
|18 March 2016
|Hungary
|
|
|10 December 2015
|India
|
|
|20 April 2016
|Iran
|
|
|4 May 2015
|Latvia
|
|
|22 May 2015
|Lithuania
|
|
|22 October 2016
|Luxembourg
|
|
|9 March 2016
|Norway
|
|
|14 November 2015
|Poland
|
|
|29 May 2016
|Romania
|
|
|17 May 2016
|Singapore
|
|
|23 December 2015
|South Korea
|
|
|25 November 2015
|Sweden
|
|
|6 January 2016
|USA
|
|
|27 July 2015
|Ukraine
|
|
Budget
€1,620,000
Worldwide Gross
$109,768
Production
Matila Röhr Productions (MRP), Taska Film
Also known as
1944, 1944: Forced to Fight, 1944 独ソ・エストニア戦線, 1944鐵甲連, Brüder/Feinde, Frères Ennemis, 我们的1944