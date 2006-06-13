Menu
Poster of Nightmare Man
4.0 IMDb Rating: 4
Kinoafisha Films Nightmare Man

Nightmare Man

Nightmare Man 18+
Country USA
Runtime 1 hour 29 minutes
Production year 2006
World premiere 13 June 2006
Release date
4 August 2006 Russia 16+
28 March 2008 Germany
4 August 2006 Kazakhstan
13 June 2006 USA
4 August 2006 Ukraine
MPAA R
Budget $250,000
Worldwide Gross $97,182
Production Paradign Pictures, Delusional Films
Also known as
Nightmare Man, Efialtis, El hombre de las pesadillas, La mirada del diablo, Nightmare Man: O Homem do Pesadelo, Самый страшный кошмар, 悪夢男
Director
Rolfe Kanefsky
Cast
Tiffany Shepis
Blythe Metz
Luciano Szafir
James Ferris
Robert Donovan
4.0
4 IMDb
Quotes
[glass crashes in basement]
Ellen What was that?!
Mia It sounded like a window breaking!
Mia [pause] My guess? Not the cat.
Jack Well do you have a cat?
Mia No.
