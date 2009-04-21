Menu
Poster of Iron Maiden: Flight 666
7.9 IMDb Rating: 8.3
Country USA
Runtime 1 hour 52 minutes
Production year 2009
World premiere 21 April 2009
21 April 2009 Russia
21 April 2009 Belarus
21 April 2009 Kazakhstan
21 April 2009 USA
21 April 2009 Ukraine
Worldwide Gross $233,193
Production Banger Films, Phantom Music Management, EMI
Iron Maiden: Flight 666, Iron Maiden: Reiss Nr. 666, Iron Maiden: Рейс 666, Lend 666, アイアン・メイデン：フライト666
Sam Dann
Scot McFadyen
Bruce Dickinson
Janick Gers
Nicko McBrain
Dave Murray
7.9
Rate 10 votes
8.3 IMDb
Quotes
Janick Gers Ooh, bloody Roderick Smallwood. He's brilliant when he bursts into the room...
[foghorn goes off in the background]
Janick Gers ...I thought that was him!
