Iron Maiden: Flight 666
18+
Country
USA
Runtime
1 hour 52 minutes
Production year
2009
World premiere
21 April 2009
Release date
|21 April 2009
|Russia
|
|
|21 April 2009
|Belarus
|
|
|21 April 2009
|Kazakhstan
|
|
|21 April 2009
|USA
|
|
|21 April 2009
|Ukraine
|
|
Worldwide Gross
$233,193
Production
Banger Films, Phantom Music Management, EMI
Also known as
Iron Maiden: Flight 666, Iron Maiden: Reiss Nr. 666, Iron Maiden: Рейс 666, Lend 666, アイアン・メイデン：フライト666