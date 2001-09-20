Film details
Country
France / Lebanon
Runtime
1 hour 15 minutes
Production year
2008
Online premiere
18 October 2020
World premiere
20 September 2001
Release date
|9 April 2009
|Russia
| A-One Films
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|9 April 2009
|Belarus
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|4 February 2009
|Belgium
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|10 December 2012
|Canada
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|3 December 2008
|France
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|18 September 2009
|Great Britain
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|9 April 2009
|Kazakhstan
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|30 October 2008
|Lebanon
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|4 December 2008
|Portugal
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|12 June 2009
|Spain
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|16 May 2008
|USA
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|9 April 2009
|Ukraine
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Worldwide Gross
$90,389
Production
Mille et Une Productions, Abbout Productions, Coficup 2
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