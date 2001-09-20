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Poster of Je Veux Voir
6.1
Je Veux Voir - Trailer
Kinoafisha Films Je Veux Voir
6.1

Je Veux Voir

, 2008
Je Veux Voir
France, Lebanon / Drama / 18+
Trailers
Poster of Je Veux Voir
6.1
Je Veux Voir - Trailer
Je Veux Voir  Trailer

Cast

Catherine Deneuve
Catherine Deneuve
L'actrice célèbre
Rabih Mroué
Le chauffeur
Julien Hirsch
Khalil Joreige
Joana Hadjithomas
Brigitte Curmi
Joseph Silva
Bernard Boufiaux
Emile Slailati
Wael Dib
Farès Ladjimi
Director Joana Hadjithomas, Khalil Joreige
Writer Joana Hadjithomas, Khalil Joreige
Composer Scrambled Eggs
Cast and Crew

Film details

Country France / Lebanon
Runtime 1 hour 15 minutes
Production year 2008
Online premiere 18 October 2020
World premiere 20 September 2001
Release date
9 April 2009 Russia A-One Films
9 April 2009 Belarus
4 February 2009 Belgium
10 December 2012 Canada
3 December 2008 France
18 September 2009 Great Britain
9 April 2009 Kazakhstan
30 October 2008 Lebanon
4 December 2008 Portugal
12 June 2009 Spain
16 May 2008 USA
9 April 2009 Ukraine
Worldwide Gross $90,389
Production Mille et Une Productions, Abbout Productions, Coficup 2
Also known as
Je veux voir, I Want to See, Chcę zobaczyć, Chci to Vidět, Eu Quero Ver, Ich will sehen, Lass es mich sehen, Quiero ver

Film rating

6.1
Rate 17 votes
6.1 IMDb

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Je Veux Voir - Trailer
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