Similar films for Lovely, Still
Little Accidents Drama
2014, USA
6.0
Daltry Calhoun Comedy, Drama
2005, USA
5.0
Serial Mom Comedy, Crime, Thriller
1994, USA
6.0
Diner Drama, Comedy
1982, USA
7.0
Coming Home War, Drama
1978, USA
7.0
Guys and Dolls Comedy, Romantic, Musical
1955, USA
7.0
Time Is Money Drama
1994, France
6.0
The Stone Angel Drama
2007, Canada
6.0
The Last Picture Show Drama
1971, USA
7.0
People Like Us Drama
2012, USA
7.0
Another Happy Day Drama
2011, USA
6.0
August Drama
2008, USA
5.0