Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Lovely, Still
6.5
Kinoafisha Films Lovely, Still
6.5

Lovely, Still

, 2008
Lovely, Still
USA / Drama / 18+
Poster of Lovely, Still
6.5

Cast

Martin Landau
Martin Landau
Robert Malone
Ellen Burstyn
Ellen Burstyn
Mary Malone
Adam Scott
Adam Scott
Mike Malone
Elizabeth Banks
Elizabeth Banks
Alex Malone
Har Mar Superstar
Peter
Kali Cook
Cute Girl
Chris Wiig
Co-Worker #1
M. Michele Phillips
Co-Worker #2
Tina Dixon
Post Woman
Mary Husar
Co-Worker #3
Director Nik Fackler
Writer Nik Fackler, Tim Kasher
Composer Mike Mogis, Nate Walcott
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 2008
World premiere 1 January 2008
Release date
5 September 2008 Russia 12+
9 December 2012 Germany
27 March 2010 Japan
5 September 2008 Kazakhstan
23 December 2010 South Korea
1 January 2008 USA
5 September 2008 Ukraine
MPAA PG
Budget $5,000,000
Worldwide Gross $282,687
Production North Sea Films, Parts and Labor, Sterling Productions
Also known as
Lovely, Still, El amor de Robert, Ainda Adoráveis, Immer noch Liebe!, Lovely, Still At Christmas, Míg élünk, szeretünk, Prima iubire, Witaj, miłości, Все ещё прекрасно, やさしい嘘と贈り物

Film rating

6.5
Rate 12 votes
7 IMDb
Updated 12 November 2020
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Lovely, Still

Little Accidents
Little Accidents Drama
2014, USA
6.0
Daltry Calhoun
Daltry Calhoun Comedy, Drama
2005, USA
5.0
Serial Mom
Serial Mom Comedy, Crime, Thriller
1994, USA
6.0
Diner
Diner Drama, Comedy
1982, USA
7.0
Coming Home
Coming Home War, Drama
1978, USA
7.0
Guys and Dolls
Guys and Dolls Comedy, Romantic, Musical
1955, USA
7.0
Time Is Money
Time Is Money Drama
1994, France
6.0
The Stone Angel
The Stone Angel Drama
2007, Canada
6.0
The Last Picture Show
The Last Picture Show Drama
1971, USA
7.0
People Like Us
People Like Us Drama
2012, USA
7.0
Another Happy Day
Another Happy Day Drama
2011, USA
6.0
August
August Drama
2008, USA
5.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
The Odyssey
The Odyssey
2026, USA, Adventure, Fantasy, Action
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Evil Dead Burn
Evil Dead Burn
2026, USA, Horror
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Staryy oryol
Staryy oryol
2026, Russia, Comedy, Family
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more