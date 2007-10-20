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Poster of Heavy Petting
4.9
Kinoafisha Films Heavy Petting
4.9

Heavy Petting

, 2007
Heavy Petting
USA / Comedy, Romantic / 18+
Poster of Heavy Petting
4.9

Cast

Malin Akerman
Malin Akerman
Daphne
Kevin Sussman
Kevin Sussman
Ras
Steve Rosen
Sam Coppola
Old Codger #1
Brendan Hines
Brendan Hines
Charlie
Mike Doyle
Mike Doyle
James
Juan Carlos Hernández
Juan
Allie Woods Jr.
Old Codger #2
Shayna Ferm
Party Girl #1
Martha Millan
Party Girl #2
Martin Pfefferkorn
Homeless Man
Director Marcel Sarmiento
Writer Marcel Sarmiento
Composer Julian Nott
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 28 minutes
Production year 2007
Online premiere 7 October 2021
World premiere 20 October 2007
Release date
20 October 2007 Russia 12+
20 October 2007 Kazakhstan
20 October 2007 Ukraine
MPAA R
Budget $2,800,000
Worldwide Gross $406,362
Production SarcoFilms, LaSalleHolland
Also known as
Heavy Petting, Eu ou Ele, Atado a ti, Babydoll: Enas aprosmenos erotas, Heartbreak Girl, Iubita mea, catelul ei si ... eu, Kutyakomédia, Lui, lei e Babydog, Meine Freundin, ihr Hund und ich, Ostre pieszczoty, Ou Eu Ou o Cão, She Underdog, The Underdog, Toi, moi... et mon chien, Собаче кохання, Собачья любовь, チャーリー　世界一かわいい犬と僕が伝えたいこと, She Underdog - Ich liebe einen Hund, Han, hun og hunden, Toi Moi Mon Chien

Film rating

4.9
Rate 11 votes
4.4 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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