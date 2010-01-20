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Poster of Happythankyoumoreplease
7.0
Happythankyoumoreplease - Trailer
Kinoafisha Films Happythankyoumoreplease
7.0

Happythankyoumoreplease

, 2010
HappyThankYouMorePlease
USA / Comedy / 18+
Trailers
Poster of Happythankyoumoreplease
7.0
Happythankyoumoreplease - Trailer
Happythankyoumoreplease  Trailer

Synopsis

Captures a generational moment - young people on the cusp of truly growing up, tiring of their reflexive cynicism, each in their own ways struggling to connect and define what it means to love and be loved.

Cast

Kate Mara
Kate Mara
Malin Akerman
Malin Akerman
Annie
Josh Radnor
Josh Radnor
Sam Wexler
Zoe Kazan
Zoe Kazan
Mary Catherine
Pablo Schreiber
Pablo Schreiber
Richard Jenkins
Richard Jenkins
Paul Gertmanian
Jimmy Gary Jr.
Jimmy Gary Jr.
Police Officer
Michael Algieri
Rasheen
Bram Barouh
Spencer
Dana Barron
The Gynecologist
Sunah Bilsted
Receptionist
Tony Hale
Tony Hale
Sam #2
Director Josh Radnor
Writer Josh Radnor
Composer Jaymay
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 40 minutes
Production year 2010
World premiere 20 January 2010
Release date
20 January 2010 Russia 16+
9 October 2011 Great Britain
20 January 2010 Kazakhstan
20 January 2010 Ukraine
MPAA R
Worldwide Gross $853,862
Production Paper Street Films, Tom Sawyer Entertainment, Back Lot Pictures
Also known as
Happythankyoumoreplease, Ačiū, gal galima dar?, Cảm Ơn Niềm Hạnh Phúc, Erotevmenoi sti Nea Yorki, Jóvoltköszönömkérekmég, Kærlighed i New York, Kärlek i New York, Lepa hvala, prosim, se, Mein Leben in New York, Mutluyum, Devam Et, Õnnelikaitähpalunveel, Rakkautta New Yorkissa, Sa iubesti si sa fii iubit, Same'ahtodaodbe'vakasha, Superhvalajošmolim, SzczęścieDziękujęProszęWięcej, Tudo Acontece em Nova York, Ερωτευμένοι στη Νέα Υόρκη, Счастливы вместе, Щасливі разом, ハッピーサンキューモアプリーズ　ニューヨークの恋人たち, 紐約轉角遇到愛, Счастливо Спасибо Еще Пожалуйста, Happy thank you more please

Film rating

7.0
Rate 13 votes
6.7 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 

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Happythankyoumoreplease - Trailer
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Happythankyoumoreplease - Clip 7
Happythankyoumoreplease Clip 7
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