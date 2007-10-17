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Poster of Time to Die
5.5
Kinoafisha Films Time to Die
5.5

Time to Die

, 2007
Pora umierac
Poland / Drama / 18+
Poster of Time to Die
5.5

Cast

Danuta Szaflarska
Aniela
Krzysztof Globisz
Krzysztof Globisz
Aniela's Son
Marta Waldera
Aniela's Daughter-in-Law
Patrycja Szewczyk
Aniela's Granddaughter
Agnieszka Podsiadlik
Agnieszka Podsiadlik
Girl
Piotr Ziarkiewicz
Trebacz
Kamil Bitau
Dostojewski
Kai Schoenhals
Aniela's Neighbour
Weronika Karwowska
Aniela's Neighbour
Malgorzata Rozniatowska
Doctor
Director Dorota Kedzierzawska
Writer Dorota Kedzierzawska
Composer Wlodzimierz Pawlik
Cast and Crew

Film details

Country Poland
Runtime 1 hour 44 minutes
Production year 2007
World premiere 17 October 2007
Release date
16 April 2011 Japan
19 October 2007 Poland
12 March 2008 Sweden
Worldwide Gross $30,322
Production Chimney Pot, Film Ilumination, Kid Film
Also known as
Pora umierac, Time to Die, Cas umírat, E timpul sa mor, Il est temps de mourir, Pora umierać, Tid att dö, Ώρα να πεθάνεις, Время умирать, 木洩れ日の家で, 死期将至, Hora de Morrer, Tiempo de Morir

Film rating

5.5
Rate 15 votes
7.5 IMDb
Updated 3 September 2026
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