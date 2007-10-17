Cast
Marta Waldera
Aniela's Daughter-in-Law
Patrycja Szewczyk
Aniela's Granddaughter
Piotr Ziarkiewicz
Trebacz
Kai Schoenhals
Aniela's Neighbour
Weronika Karwowska
Aniela's Neighbour
Malgorzata Rozniatowska
Doctor
Cast and Crew
Director
Dorota Kedzierzawska
Writer
Dorota Kedzierzawska
Composer
Wlodzimierz Pawlik
Film details
Country
Poland
Runtime
1 hour 44 minutes
Production year
2007
World premiere
17 October 2007
Release date
|16 April 2011
|Japan
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|19 October 2007
|Poland
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|12 March 2008
|Sweden
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Worldwide Gross
$30,322
Production
Chimney Pot, Film Ilumination, Kid Film
Also known as
Pora umierac, Time to Die, Cas umírat, E timpul sa mor, Il est temps de mourir, Pora umierać, Tid att dö, Ώρα να πεθάνεις, Время умирать, 木洩れ日の家で, 死期将至, Hora de Morrer, Tiempo de Morir