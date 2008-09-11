Cast
Alexander Khuon
Hermann Bremer
Branko Samarovski
Lammers
Astrid Meyerfeldt-Nautiyal
Helga
Götz Schubert
Gary Brücker
Lennart Betzgen
Paulchen I
Cast and Crew
Director
Ulla Wagner
Writer
Uwe Timm, Ulla Wagner
Composer
Christine Aufderhaar
Film details
Country
Germany
Runtime
1 hour 46 minutes
Production year
2008
World premiere
11 September 2008
Release date
|11 September 2008
|Germany
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Worldwide Gross
$843,081
Production
CinePostproduction, Känguruh Film, Norddeutscher Rundfunk (NDR)
Also known as
Die Entdeckung der Currywurst, The Invention of the Curried Sausage, L'invention de la saucisse au curry