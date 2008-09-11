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Poster of Entdeckung der Currywurst, Die
5.7
Kinoafisha Films Entdeckung der Currywurst, Die
5.7

Entdeckung der Currywurst, Die

, 2008
Entdeckung der Currywurst, Die
Germany / Drama / 18+
Poster of Entdeckung der Currywurst, Die
5.7

Cast

Barbara Sukowa
Barbara Sukowa
Lena Brücker
Alexander Khuon
Hermann Bremer
Wolfgang Böck
Holzinger
Branko Samarovski
Lammers
Astrid Meyerfeldt-Nautiyal
Helga
Götz Schubert
Gary Brücker
Frederick Lau
Frederick Lau
Jürgen Brücker
Traute Hoess
Frau Eckleben
Lennart Betzgen
Paulchen I
Axel Siefer
Taxifahrer
Director Ulla Wagner
Writer Uwe Timm, Ulla Wagner
Composer Christine Aufderhaar
Cast and Crew

Film details

Country Germany
Runtime 1 hour 46 minutes
Production year 2008
World premiere 11 September 2008
Release date
11 September 2008 Germany
Worldwide Gross $843,081
Production CinePostproduction, Känguruh Film, Norddeutscher Rundfunk (NDR)
Also known as
Die Entdeckung der Currywurst, The Invention of the Curried Sausage, L'invention de la saucisse au curry

Film rating

5.7
Rate 12 votes
5.8 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
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