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Poster of Valeriy Kharlamov. Dopolnitelnoe vremya
6.3
Kinoafisha Films Valeriy Kharlamov. Dopolnitelnoe vremya
6.3

Valeriy Kharlamov. Dopolnitelnoe vremya

, 2008
Valeriy Kharlamov. Dopolnitelnoe vremya
Russia / Drama, Biography / 18+
Poster of Valeriy Kharlamov. Dopolnitelnoe vremya
6.3

Cast

Aleksey Chadov
Aleksey Chadov
Valeriy Kharlamov
Dmitry Kharatyan
Dmitry Kharatyan
Boris Kharlamov
Olga Krasko
Olga Krasko
Irina
Vladimir Sterzhakov
Vladimir Sterzhakov
Anatoliy Tarasov
Sergey Zharkov
Sergey Zharkov
Petrov
Dmitry Arosev
Vladislav Tretyak
Natalya Chernyavskaya
Valeriy's Mother
Kirill Käro
Kirill Käro
Boris Mikhaylov
Vladimir Kuznetsov
Vladimir Kuznetsov
Viktor Tikhonov
Valeriy Danilin
Director Yuriy Staal
Writer Rostislav Krivitskiy, Vladimir Neklyudov
Composer Yuriy Alyabov
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 31 minutes
Production year 2008
World premiere 13 January 2007
Release date
13 January 2007 Russia 12+
14 January 2008 Kazakhstan
14 January 2008 Ukraine
Production Edelveys-film
Also known as
Valeriy Kharlamov. Dopolnitelnoe vremya, Валерий Харламов. Дополнительное время, Valeriy Kharlamov - Dopolnitelnoye vremya

Film rating

6.3
Rate 15 votes
5.3 IMDb
Place in the rating
Best Russian Films 
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