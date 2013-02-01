Menu
Poster of The Blue Lagoon
Poster of The Blue Lagoon
7.2 IMDb Rating: 5.8
The Blue Lagoon

The Blue Lagoon

The Blue Lagoon 18+
Country USA
Runtime 1 hour 44 minutes
Production year 1980
Online premiere 1 February 2013
World premiere 20 June 1980
Release date
20 June 1980 Russia 16+
8 January 1981 Argentina
27 November 1980 Australia
19 January 1981 Brazil
7 January 1981 Colombia
6 February 1981 Denmark
25 December 1980 Finland
27 January 1981 France
19 December 1980 Germany
18 December 1980 Great Britain
21 February 1981 Greece
10 December 1981 Hungary 16
6 February 1981 Ireland
29 January 1981 Italy 14+
16 August 1980 Japan
20 June 1980 Kazakhstan
27 February 1981 Mexico
12 February 1981 Netherlands
5 December 1980 Norway
31 December 1980 Poland
16 January 1981 Portugal
16 June 1988 South Korea
9 March 1981 Spain
7 February 1981 Sweden
27 February 1984 Turkey
5 July 1980 USA
13 August 1990 USSR
20 June 1980 Ukraine
9 April 1981 Uruguay
MPAA R
Budget $4,500,000
Worldwide Gross $58,853,243
Production Columbia Pictures
Also known as
The Blue Lagoon, La laguna azul, A Lagoa Azul, Den blå lagune, Die blaue Lagune, Le lagon bleu, Modrá laguna, Plava laguna, A kék lagúna, Błękitna laguna, Blue Lagoon, De blauwe lagune, Den blå lagunen, El lago azul, El llac blau, Eo Biển Xanh, Helesinine laguun, Laguna albastră, Laguna blu, Mavi göl, Modrá lagúna, Sininen laguuni, Taalaab e Abi, Žydroji pakrantė, Η γαλάζια λίμνη, Блакитна лагуна, Голубая лагуна, Синята лагуна, 藍色珊瑚礁, 青い珊瑚礁
Director
Randal Kleiser
Cast
Brooke Shields
Brooke Shields
Glenn Kohan
Elva Josephson
Christopher Atkins
William Daniels
Quotes
Emmeline Lestrange You're such a silly dodo, Richard! We're never getting off this island.
Richard Lestrange Thanks to you!
Emmeline Lestrange This is where we live, Richard. This is our home, now and forever.
Richard Lestrange No! I could never live here with JUST you! I don't even like you! You never used to laugh at me! You never used to have secrets you wouldn't tell me!
Emmeline Lestrange Well, you're not so perfect either, Mr. Richard Lestrange. I've seen you playing with it, and I'll tell your father, IF he ever gets here.
Richard Lestrange YOU? I hate you!
[throws a rock at her, narrowly missing her]
Emmeline Lestrange You almost hit me!
Richard Lestrange Take it back! Take back what you said!
Emmeline Lestrange I've seen it all! What happens after you've been doing it a long time?
Richard Lestrange Shut up! That's not fair peeking! I don't peek on you!
Emmeline Lestrange That's a lie! You're always staring at my buppies.
Richard Lestrange Only 'cause they look so funny! You know what you look like now, Em? You look like one of those pictures Paddy had in his drawer. One of his Hoochie Coochie girls!
