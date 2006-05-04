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Poster of Vdokh, vydokh
5.4
Kinoafisha Films Vdokh, vydokh
5.4

Vdokh, vydokh

, 2006
Vdokh, vydokh
Russia / Drama / 18+
Poster of Vdokh, vydokh
5.4

Cast

Igor Mirkurbanov
Igor Mirkurbanov
Mikhail
Ekaterina Volkova
Ekaterina Volkova
Vera
Olga Dykhovichnaya
Olga Dykhovichnaya
Kira
Andrey Batukhanov
Psychoanalyst
Aleksandr Reshetnyak
Aleksei
Mark Khvoshnyansky
Mikhail, aged 6
Valeriy Dyachenko
Mikhail's uncle
Vera Bykova-Pizhel
Mikhail's grandmother
Egor Lesnikov
Mikhail, aged 15
Anastasiya Mikulgina
Mikhail's girlfriend in his youth
Director Ivan Dykhovichnyy
Writer Ivan Dykhovichnyy, Vladimir Moiseenko, Aleksandr Novototskiy-Vlasov
Composer Anton Batagov
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 39 minutes
Production year 2006
World premiere 4 May 2006
Release date
4 May 2006 Russia
4 May 2006 Belarus
4 May 2006 Kazakhstan
4 May 2006 Ukraine
Budget $1,500,000
Worldwide Gross $154,772
Production D-Film
Also known as
Vdokh, vydokh, Ieelpa - izelpa, Inhale-Exhale, Вдох выдох, vdokh-vydokh

Film rating

5.4
Rate 10 votes
5.7 IMDb
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